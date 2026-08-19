Служение людям — через силу закона

Добринский округ с рабочим визитом посетила депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова.

В прошедший вторник в нашем округе вновь побывала депутат Госдумы Т.И. Дьяконова. Целью её визита было посещение сразу нескольких площадок, в рамках которых Татьяна Ивановна встретилась с жителями, профсоюзами, побывала на стройках. Подробнее об этом в нашем сегодняшнем материале.

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ

Вместе с главой Добринского округа Александром Пасынковым, его заместителем Олегом Малыхиным, депутатом Липецкого областного Совета депутатов Геннадием Крутских Татьяна Дьяконова приняла участие в работе стратегической сессии, которая прошла на базе лицея №1 п. Добринка. В ней также участвовали представители различных сфер: работники администрации и управления финансов, культуры, начальники территориальных отделов Добринского округа.

В конце встречи с учащимися второй Добринской школы было сделано общее фото на память.

Татьяна Ивановна рассказала о ключевых законах, принятых Госдумой VIII созыва. За время работы в составе думской фракции она стала соавтором 40 законодательных инициатив. Они касаются сфер образования, молодёжной политики, трудовой занятости, социальной поддержки граждан, включая помощь ветеранам специальной военной операции.

В их числе — закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. «Закон помог вернуться в строй опытным специалистам и тем самым решить кадровый дефицит в некоторых сферах. Кроме того, этот закон усилил институт наставничества. Труд тех, кто хочет и может работать, кто готов делиться опытом с молодежью, должен по достоинству оцениваться», — подчеркнула депутат Госдумы.

На встрече были отмечены позитивные изменения, которые произошли в Добринском крае за последние годы. Как рассказал глава округа Александр Пасынков, перемены есть в разных сферах – это благоустройство парков, ремонт школ, учреждений дополнительного образования, Домов культуры, строительство спортивных объектов, нового жилья для работников социальной сферы и АПК.

— Наша главная задача, — сказал Александр Николаевич, — создать максимально комфортные условия для жителей сельской глубинки. Сюда входит и создание новых рабочих мест, строительство нового жилья для молодых специалистов и их семей, досуг, качественная медицинская помощь и многое другое. Считаю это главным фактором того, что молодёжь будет оставаться в родном округе.

НАМ С ПРОФСОЮЗОМ ПО ПУТИ

В ходе своего визита в Добринский округ Татьяна Дьяконова посетила обучающий семинар, который проходил в администрации муниципалитета и был организован Федерацией профсоюзов Липецкой области и её руководителем Ларисой Викторовной Кудаевой. В нем участвовали председатели первичных профсоюзных ячеек сферы образования, медицины, агропромышленного комплекса и других.

В ходе стратегической сессии глава Добринского округа Александр Пасынков рассказал депутату Госдумы Татьяне Дьяконовой об изменениях, произошедших в муниципалитете за последние годы.

Выступая перед собравшимися, Татьяна Ивановна отметила, что благодаря тесной работе с профсоюзными организациями ей вместе со своими коллегами по депутатскому корпусу в Государственной Думе удалось принять ряд законов, которые уже приносят людям пользу. В частности, это закон о повышении штрафов для работодателей за сокрытие травм, которые их работники получили на производстве. В прошлом году, по данным Роструда, было расследовано более 5 тысяч несчастных случаев на производстве. Новая норма ввела штрафы для таких организаций до 150 тысяч рублей. Работа по защите прав работников на производстве будет продолжена и дальше.

ВАЖНО НАЙТИ СЕБЯ В ЖИЗНИ

О временном трудоустройстве несовершеннолетних в каникулярное и свободное от учёбы время говорили гости во время визита в школу №2 п. Добринка.

Начальник Добринского отдела ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» Наталия Наумова рассказала, что во время каникул временно трудоустроены были 310 детей со всего муниципалитета, а 50 именно из Добринской второй школы. Дети работали подсобными рабочими, помощниками вожатых. И большинству школьников, по их признанию, это понравилось, и они хотели бы поработать снова.

Татьяна Дьяконова рассказала, что ранее в Госдуме был принят закон, дающий возможность ребятам с 14 лет официально работать, она — в числе соавторов новой нормы.

— Мы максимально упростили этот процесс — теперь ребята могут официально работать во время каникул в составе студенческих отрядов или через центры занятости. Для подростков — это не просто способ заработать первые деньги. Это важный шаг к самостоятельности, воспитанию ответственности, уверенности в завтрашнем дне, — подчеркнула депутат Госдумы и похвалила добринских подростков за то, что они пробуют свои силы в различных сферах.

В ходе встречи со школьниками обсуждались вакансии, предлагаемые им работодателями. Учащиеся поделились тем, какую зарплату они получили и на что потратили свои первые заработанные деньги, говорили о дальнейшем трудоустройстве. Оно проходит официально. Заявление подаётся через кадровый центр и портал «Работа в России».

СВЕТЛО, УЮТНО И КРАСИВО

Так выглядит школа станции Хворостянка после завершённого капитального ремонта. На этом объекте депутат Госдумы была совсем недавно и отметила яркий контраст с тем, что было раньше.

Директор школы ст. Хворостянка Кирилл Фролов рассказал Татьяне Дьяконовой о проведенном капитальном ремонте образовательного учреждения.

Директор общеобразовательного учреждения Кирилл Фролов рассказал, что здание школы было построено в далёком 1964 году и за шестьдесят с лишним лет внутри не проводился капитальный ремонта.Инженерные сети и коммуникации были очень сильно изношены.

— В школе на данный момент обучается 100 детей. Педагогический коллектив -14 человек. В период с 2019 по 2022 год были заменены окна, перекрыта крыша, обновлён фасад здания. В рамках нынешнего капитального ремонта были заменены отопление, электропроводка, сантехника. Произведён ремонт фойе, коридоров и лестничных пролётов, спортзала, кухни и столовой. Стоимость работ составила 27 миллионов рублей, — рассказал Кирилл Фролов.

Администрацией округа в рамках программы благоустройства территории школы были установлены скамейки и сделана зона отдыха на территории школы. Силами школы и при содействии родительской общественности были сделаны косметические ремонты в классах.

Татьяна Дьяконова поблагодарила руководство округа за неравнодушный подход к работе, отметив, что для всех ребят независимости от места их проживания должны быть созданы современные и безопасные условия для учёбы и раскрытия их способностей.