Служение закону и людям

Председатель Добринского районного суда Галина Перелыгина удостоена почетного звания «Заслуженный юрист Липецкой области»

Это приятное событие стало поводом для интервью с Галиной Михайловной накануне Дня юриста, который отмечается 3 декабря, и в преддверии приближающегося Нового года. А значит, речь шла не только о профессиональных достижениях.

О РАБОТЕ

— Галина Михайловна, Вы всегда хотели стать судьей?

— Когда уже училась на юрфаке — да. Считала и считаю эту работу интересной, где требуются не только знания, но и аналитические способности, чтобы вынести верное и справедливое решение по делу. Но, вообще, пришла к профессии юриста не сразу. В школе очень любила математику и мечтала стать учителем, но документы подала на … экономический факультет. К сожалению или к счастью, не прошла по конкурсу. Год поработала школьной пионервожатой и поехала поступать на юрфак в Воронежский госуниверситет. И уже в годы учебы убедилась в правильности своего выбора.

— С чего начинали свой путь в профессию?

— После окончания юрфака приехала по распределению в Добринский район. Первое место работы — юрист в райпо, затем — адвокат в юридической консультации. А в 1995 году была назначена судьей Добринского районного суда. Так что в этом году отметила тридцатилетний юбилей. Работала вместе с настоящими профессионалами своего дела: Екатериной Алексеевной Логуновой, которая тогда была председателем суда, судьей Валерием Васильевичем Погорельских, ставшими моими наставниками.

— Считается, что судья — это высшая ступень юридической службы, вершина карьерного роста. Наверное, такой статус ко многому обязывает?

— Дело здесь вовсе не в престиже, а в высоком уровне профессиональных качеств людей, занимающих эту непростую должность. Ведь на судью специально нигде не учат. Помимо наличия высшего образования и стажа работы, кандидат на эту должность должен получить одобрение коллегии судей, а у нее, поверьте, очень высокие требования.

Сейчас судей назначают бессрочно (раньше — только на 5 лет). А вот председатель суда по-прежнему через каждые 6 лет заново выдвигает свою кандидатуру и проходит строгую процедуру отбора, где учитываются не только личные показатели работы, но и достижения всего коллектива за предыдущие годы.

— Кстати, какими из них можете гордиться?

— Как председатель Добринского районного суда, конечно, горжусь успехами моих коллег. Они среди судейского сообщества ценятся своими профессиональными и личными качествами. В 2021 году Добринский суд по качеству рассмотрения дел был признан лучшим в области. В 2024-ом мы повторили свой успех. Нам дважды вручали переходящую статуэтку Фемиды, что очень почетно. Честно говоря, своими личными наградами хвастаться не люблю. Хотя признание твоей работы на высоком уровне всегда приятно.

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную признательность всем своим нынешним коллегам: Светлане Александровне Грищенко, Ольге Викторовне Меньшиковой, Светлане Валериевне Прониной. Также хочется отметить работников аппарата суда, многие из которых пришли к нам со школьной скамьи, получили заочно образование и много лет отдали выбранной профессии. Это помощник председателя суда Ирина Николаевна Тарасова, ветераны судебной системы Марина Николаевна Пономарева, Ираида Владимировна Бредихина, щедро передающие свой опыт молодым сотрудникам.

ЮРИСТЫ — ЭТО БУКВОЕДЫ

— Галина Михайловна, на Вашем столе много специальной литературы. Человеку непосвященному даже представить трудно, какое количество законодательных и нормативных актов применяет в своей работе судья.

— Юристы — это, прежде всего, буквоеды, независимо от сферы их деятельности. Прежде чем принять то или иное решение, нужно досконально изучить вопрос, посмотреть практику, нормативную базу. Пока рассматриваешь дело, в голове постоянно идет аналитическая работа: и днем, и ночью. Нормированный рабочий день — это не про судью.

— Велика ли сейчас нагрузка у районных судей?

— На конец ноября добринскими судьями (вместе со мной это четыре человека) рассмотрено 57 уголовных дел, 464 гражданских и административных, другие материалы. Конечно, это меньше, чем в городских судах. Да и многотомные уголовные дела, как у городских коллег, у нас редко встречаются. Хотя в моей практике еще в начале карьеры было такое — о хищении с предприятия цистерны спирта, состоявшее из 17-ти томов. Его фигурантами были руководящие работники, нанявшие для защиты сразу по два адвоката. Дело рассматривалось четыре месяца.

— А какие еще судебные процессы отложились в памяти?

— Стараюсь не запоминать рассмотренные дела. Это спасает от профессионального выгорания. Но невольно какие-то оставляют свой след в душе. В первую очередь, те, где речь идет о человеческих взаимоотношениях. Сейчас это дела, связанные со спорами по получению социальных выплат между родственниками погибших участников СВО. Трудно бывает в таких случаях сдерживать естественные для человека эмоции, но приходится.

— Что Вам помогает восстановить душевное равновесие?

— Прогулка по улице или своему саду. Природа — хорошее лекарство для души. А еще — чтение. Любимая книга — сборник лирических стихов, которая со мной с юности. Пушкин, Тютчев, Лермонтов… Их стихи я помню наизусть. Недавно прямо в зале судебных заседаний прочитала тютчевское:

«О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепости страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!..»

Лирическое отступление, по-моему, было просто необходимо сделать, чтобы достучаться до сердец участников непростого процесса. Это была молодая супружеская пара, имевшая к 18-летию жены уже двоих детей. Так как юноша на момент их знакомства был совершеннолетним, по закону его привлекали к ответственности за вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. После рождения второго совместного ребенка молодые люди уже вступили в брак и дело было закрыто. Но, когда оно еще рассматривалось в суде, пара серьезно поссорилась. В силу совсем юного возраста оба не понимали, как губительны для отношений такие моменты. Вот и пришлось им процитировать классика. Ведь великие поэты — настоящие врачеватели человеческих душ.

«СЕМЬЯ — МОЯ ОПОРА»

— Коль речь зашла о семейных отношениях и ценностях, расскажите о Вашем детстве и семье.

— Я родилась на Брянщине, в деревне Петроселье. Папа был дежурным на железнодорожной станции, мама — простая колхозница. В школе училась хорошо (в аттестате о среднем образовании всего три четверки), была активисткой, подтягивала отстающих учеников и даже проводила беседы с их родителями.

Помню свой первый самостоятельный заработок. В классе восьмом зимой отправилась с небольшой группкой одноклассников в лес собирать еловые шишки, чтобы сдать в лесхоз. Взяли с собой санки и мешки. Работа, надо сказать, тяжелая. Не заметили, как стемнело. Родители, ничего не зная о нашей инициативе, забили тревогу и начали нас искать. А мы, действительно, даже не думали, какой опасности подвергаем себя, находясь в стужу одни в лесной чаще. Тогда все закончилось благополучно. Мы даже заработали на всех 25 рублей. Большие деньги! Но и поняли, что они просто так не даются.

— Ваш супруг Сергей Николаевич — известный в районе и области юрист. В свое время возглавлял Добринскую прокуратуру. В чем плюсы и минусы семьи, в которой супруги еще и коллеги по работе?

— Минусов, пожалуй, не назову. А вот поддержка мужа и как человека, и как юриста мне всю жизнь очень помогает. Мы ведь даже учились на одном курсе. Поженились, будучи студентами. Дипломные работы писали, когда сыну Мише было шесть месяцев. Помню: он посреди комнаты на одеяле играет в игрушки, а мы, приютившись в разных уголках, готовимся к выпускным госэкзаменам.

Умение анализировать ситуацию, присущее всем юристам, только на пользу семейным отношениям. Эмоциям не поддаемся. Не помню даже, чтобы за сорок лет семейной жизни мы хотя бы раз поссорились. Считаю это заслугой супруга — человека порядочного и ответственного, к тому же очень галантного мужчины, который никогда не забудет открыть перед женщиной дверь. В этом смысле мне повезло.

«ТРАДИЦИЯМ НЕ ИЗМЕНЯЕМ»

— Галина Михайловна, приближаются новогодние праздники. Как вы их отмечаете?

— У нас есть традиция, которой не изменяем: на Новый год собираемся всей семьей, приезжают сын и дочь со своими вторыми половинками, двое наших внуков. Вместе обсуждаем меню праздничного стола. А потом женщины готовят, мужчины нам помогают. Обязательное новогоднее блюдо — запеченный гусь или индейка.

Что касается ёлки, то предпочитаем живую лесную красавицу. В моем детстве это была ель, в наших краях принято наряжать сосну. А вот игрушки у нас старые, стеклянные, которые бережно храним не одно десятилетие. Доставать их из коробок — тоже целый ритуал. Каждая завернута в бумагу, чтобы не разбилась.

Наряжаем ёлку тоже все вместе за два-три дня до Нового года. Кладем под пушистые ветви небольшие подарки друг для друга. У мужа это всегда лотерейные билетики. Через день-другой бывает розыгрыш, и вся семья собирается у телевизора в предвкушении этого волнительного момента. И, хотя больших выигрышей у нас еще не было, — мы ценим сам процесс. Это всегда весело!

— Спасибо, Галина Михайловна, за интересную беседу. Поздравляем Вас и весь Ваш коллектив с наступающим профессиональным праздником!

***

—Наша справка—

1995 год — Галина Перелыгина впервые назначена судьей Добринского райсуда на пятилетний срок.

1999 год — назначена судьей без ограничения срока.

2008 год — заместитель председателя Становлянского районного суда.

2016 год — назначена председателем Добринского районного суда сроком на 6 лет.

2022 год — вновь назначена председателем Добринского районного суда сроком на 6 лет.

— Награды Г.М. Перелыгиной—