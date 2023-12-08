В Добринском Центре культуры и досуга прошел первый муниципальный слет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Это молодой проект, охвативший огромное количество детей со всех уголков нашей Родины, которые разделяют его ценности. Уважение, забота и поддержка — вот что лежит в основе деятельности организации. Среди основных целей движения — качественное образование, участие в культурной жизни, волонтерство, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов и туризма, охрана природы.

Участников встречи тепло приветствовал заместитель главы муниципалитета Василий Провоторов и заместитель начальника районного отдела образования Любовь Свиридова. Они выразили уверенность в том, что молодые люди, собравшиеся в этот день на слет, станут достойными наследниками великих дел, которых отличает стремление к победе и нежелание останавливаться на достигнутом. Также В. Провоторов передал участникам встречи напутственные слова от главы Добринского района Александра Пасынкова.

Муниципальный слет начался с вручения паспортов молодым людям, достигшим 14-летнего возраста. Для получения первого в жизни документа и памятных подарков юношей и девушек пригласили на сцену.

По завершении торжественной церемонии сюда поднялись ребята, добившиеся больших успехов в учебе, спорте, творчестве, добровольчестве. Они — бесспорные лидеры у себя в школах и пользуются заслуженным авторитетом у своих товарищей. Парней и девушек приняли в ряды «Движения первых». Текст символической клятвы прочла ученица второй добринской школы Ангелина Жигулина, неоднократная победительница муниципальных и региональных конкурсов.

В программе слета значился прием новых членов в многочисленный отряд Юнармии. Среди них — 229 наших юных земляков. Юнармейские отряды созданы в каждой школе нашего района. За пять лет развития движения ребята в красных беретах показали себя активными участниками военно-спортивных игр «Патриот», «Зарница», «Орлёнок», спортивных состязаний и творческих конкурсов, благотворительных мероприятий, добровольческих и патриотических акций. Клятву юнармейца зачитала гимназистка из Ольговки Варвара Кутищева, отличница, активная участница школьных мероприятий, победительница творческих конкурсов.

— Я искренне надеюсь, — отметил военный комиссар Добринского района Сергей Копцев, — что слова юнармейской клятвы помогут ребятам сделать правильный выбор в трудных жизненных ситуациях. Будьте достойны почетного звания «юнармеец», растите доброжелательными и отзывчивыми людьми, бережно относитесь к истории и традициям России, стройте светлое будущее для себя и своей страны.

Ключевым событием слета стали выборы председателя местного Совета «Движения первых». В предварительном голосовании, проведенном в одной из соцсетей, приняли участие более трех тысяч человек. Запись об этом событии набрала почти 250 лайков и 109 комментариев. В конечном итоге осталось восемь кандидатов на высокий пост. Победителей определили тайным голосованием.

После подсчета бюллетеней объявили результаты. Первое место заняла Ангелина Жигулина, она стала членом регионального отделения Совета Первых. Второе место у Полины Кучевой (лицей №1 п. Добринка), ей доверили быть председателем местного Совета обучающихся в Добринском муниципальном районе.

Самых активных участников «Движения первых» ожидали подарки. Финалом слета стал флешмоб в виде жизнеутверждающего танца.