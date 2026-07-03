Служу России!

Недавно коллектив Добринской Госавтоинспекции пополнился ещё одним сотрудником. Им на должности инспектора ДПС стал Александр Черников.

Александр Александрович родился в 1989 году в городе Грязи. Окончил гимназию села Ольговка. Отслужил в армии. В 2017 году окончил Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина по специальности «юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал ещё в 2012 году. Неоднократно был в командировках на Северном Кавказе. В ОМВД России «Добринский» пришёл на службу в конце апреля 2026 года. Женат, воспитывает дочь.

А незадолго до Дня Гаи начальник ОМВД России «Добринский», подполковник полиции Игорь Ростовцев вручил Александру Черникову погоны младшего лейтенанта, поздравив его с присвоением первого офицерского звания.