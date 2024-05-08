Великой труженице Добринского района, ветерану труда, жительнице Большой Отрады Валентине Александровне Шкуриной исполнилось 90 лет

Сколько помнит себя Валентина Александровна, она постоянно в работе. Сызмальства. По-другому нельзя было. Родилась в большой бедной сельской семье. Кроме нее — еще четверо сестренок: двое старших и двое младших. По хозяйству девочки старались без напоминаний всю домашнюю работу выполнять, какая только была им по силам.

Валентина Александровна Шкурина у себя дома.

Валюшке лет 14-15 было — она, кроме того, стала добровольной помощницей своей тете, работавшей в совхозном общежитии, куда приезжали командированные. Женщина и плиты в комнатах топила, и постельное белье стирала, и даже кушать для приезжих готовила. А девочка ей помогала: воды наносит, приготовит уголь с дровами… И так каждый вечер.

Маленькую трудяжку приметили конторские (в здании общежития на первом этаже располагалась дирекция совхоза), и, когда их уборщица ушла в отпуск, предложили подростку подменить ее.

Валя согласилась с радостью.

— Мы очень трудно тогда жили, — вспоминает моя героиня. — Мама и сестра в нашем колхозе (в Новочеркутино) работали за трудодни, а тетя Маруся, которой я помогала, — в совхозе «Отрада», в соседнем селе. Там деньги платили. Потому я и обрадовалась предложенной работе. Деньжонок для семьи хотелось заработать.

Когда истек месяц временной работы, Валю вызвал к себе директор совхоза:

— Вижу, девчонка ты хваткая, шустрая. Иди к нам в свинарки.

И опять Валя согласилась, не раздумывая.

А мама, узнав о таком решении дочери, заплакала:

— Валя, там очень трудно, туда и работать-то никто не хочет идти…

Но она пошла. Хотелось скорее стать помощницей для семьи.

— Хоть мама и говорила, что работа трудная, но мне нравилось за поросятками ходить, — вспоминает Валентина Александровна. — Работали дружно, весело, азартно. В основном молодежь была. Мы и усталости не знали. В пять утра уже на ферме, домой затемно возвращались. Еще и на танцы умудрялись попасть.

Там, в сельском клубе на танцах, и приглянулась она своему будущему мужу Николаю.

Друг друга они знали со школы, два года даже были одноклассниками. Но после шестого класса Валя оставила учебу:

— Ни обуть, ни одеть нечего было. Так и не отучилась…

Заново повстречались и по-иному посмотрели друг на друга молодые, когда обоим уже по 22 года исполнилось. Николай, отслужив в армии, вернулся в свое село Пушкино, стал трактористом. Валентина по-прежнему работала на ферме.

К этому времени война закончилась. Люди начали потихоньку возвращаться к мирной жизни: кто-то овдовевший, осиротевший, покрытый горькой печатью невосполнимой потери, а кто-то безмерно счастливый от того, что родной отец или муж, сын, брат вернулся с фронта живым… Валина семья не дождалась своего отца: в январе 44-го получили на него похоронку.

И тем не менее, пережив страшные годы военного лихолетья, все как будто воспрянули духом. Вновь захотелось играть свадьбы, рожать детей, радоваться каждому новому мирному дню…

Вот и Николай с Валентиной создали молодую семью.

Семейная пара Шкуриных отличными работниками слыла. Он — механизатор, каких поискать. Она — знатная свинарка. То и дело выходила победителем социалистического соревнования. Наша районная газета частенько писала о ней, о ее бригаде (16 лет бригадирствовала!).

Добрым словом вспоминает ее бывший директор совхоза «Отрада» А.П. Малыхин:

— Бригадиром была ответственным, да и человек она — замечательный.

Вот они, замечательные животноводы совхоза «Отрада», каждодневным трудом ковавшие славу родного хозяйства. В их числе — Валентина Шкурина (сидит крайняя слева).

Валентина Александровна поныне бережно хранит дорогие сердцу награды: знак «Отличник социалистического сельского хозяйства», удостоверение к которому от 2 ноября 1967 года подписано заместителем Министра сельского хозяйства СССР И. Воловченко, бронзовую медаль ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», множественные медали победителя социалистического соревнования, медаль ветерана труда.

— Меня пять раз награждали путевками на курорт в Нальчик, — вспоминает моя собеседница, показывая фотографию, сделанную в этом южном городе во время очередного отдыха.

На встречу с В.А. Шкуриной я приехала к ней домой. Ухоженная усадьба, отделанный сайдингом красивый дом, в палисаднике радуют глаз яркие весенние цветы. А внутри дома — невероятно уютная атмосфера. Особый шарм придают домашней обстановке многочисленные разноцветные салфетки и накрахмаленные вазочки, вывязанные руками хозяйки-мастерицы и украшающие все комнаты. Чистота невероятная!

— Валентина Александровна, кто помогает вам управляться по дому? — интересуюсь.

— Два раза в неделю социальная работница приходит, — отвечает героиня. — Да и сама потихоньку колгочусь. Чем-то ведь надо занимать себя.

На ферму заглянул директор хозяйства Василий Георгиевич Галактионов. Слева от него — наша героиня, справа — тогдашний бригадир Анна Андреевна Муравьева.

Уже много лет Валентина Александровна живет одна.

— Муж в 2000 году помер, — сожалеет вдова. — С ним нам хорошо жилось. Всегда скотину, птицу держали, огород сажали. Сад после себя оставил большой. Да и в доме этом много чего его ручками сделано. А когда уже занемог совсем, наказывал мне: «Валюш, ты дом до ума доведи, не бросай его».

И Валентина Александровна наказ мужа выполнила.

— Все годы после его смерти я потихоньку обихаживала наш дом. Конечно, не сама. Нанимала людей, они всё делали.

Зато теперь участок В.А. Шкуриной — один из самых красивых в Большой Отраде.

Самые теплые воспоминания у В.А. Шкуриной — о тех, с кем долгие годы работала вместе. Уважительно, по имени-отчеству называет она главного зоотехника Бориса Иосифовича Копенкина, ветврача Федора Сергеевича Пытина, управляющего Николая Васильевича Гребенникова.

— Чаще всего вспоминаю годы работы при Алексее Павловиче Малыхине, — рассказывает Валентина Александровна. — Тогда к нам то и дело разные комиссии из Москвы приезжали. Мы, конечно, готовились к их приезду. Но в свинарниках и без этого чистота постоянно была отменная: стены, станочки кипенно-белые, столбы вдоль коридоров, наоборот, в яркие тона красили — в одном свинарнике красные, в другом зеленые. Московским гостям всё нравилось. Они хвалили нас, а мы и сами оставались довольны результатами своего труда. Передовиков у нас было очень много. На совесть работали, лодырей не было.

Несмотря на почтенный возраст, она и ныне старается по максимуму сама все делать.

— Детей у нас с Колей не было, но меня и племянники, и внучатые племянники не забывают: помогают, проведывают, — с удовлетворением отмечает Валентина Александровна. — Я ими очень довольна.

Она и сама старалась всегда прийти на помощь близким, если те нуждались в ней. Восемь лет ухаживала за больной сестрой Раей, забрав ее к себе в дом. Тетушка Мария Петровна (которой в детстве помогала в общежитии) тоже долгие годы (шесть лет) прожила у Валентины, когда из-за солидного возраста стала нуждаться в постоянном уходе и внимании.

…Жизнь — она удивительна. Сторицей возвращает людям всё, что они успели отдать окружающим: и хорошее, и плохое. Валентина Александровна, судя по всему, много добра сделала для других, потому-то сейчас пожинает благодатные плоды. Ни на что не жалуется. В здравом уме и на своих ногах достойно проживает жизнь, окруженная вниманием родственников, не забытая теми, с кем много лет бок о бок честно трудилась.