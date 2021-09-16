XXV Слёт приемных и опекунских семей Липецкой области прошел на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка». В нем приняла участие 21 семья из всех муниципалитетов региона. Для опекунов, попечителей и приемных родителей прошел семейный квест. Руководители органов опеки и попечительства приняли участие в дискуссионной площадке «О главном» и в тренинге «Ресурс-Мобиль». Для руководителей клубов замещающих семей провели круглый стол «30 минут» и арт-терапевтический тренинг «Палитра гармонии». Также работал консультативный пункт, где родители могли получить бесплатную психолого-педагогическую помощь.

«Дети – самое дорогое, что у нас есть, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Замечательно, что в регионе так много семей, готовых подарить любовь и заботу детям, которые в этом так сильно нуждаются. Это заслуживает большого уважения и поддержки, которую мы всегда будем оказывать».

Главным героям юбилейного Слёта – опекунам, попечителям и приемным родителям – вручили благодарственные письма и ценные подарки. Также по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» выбрали лучшую приемную семью области. В этом году первое место заняла семья Наталии и Дмитрия Бурых, в которой воспитываются четверо детей, двое из них – приемные.

«Социальная защита детства и обеспечение условий достойной жизни и развития ребенка сегодня находятся в числе приоритетных задач региональной политики», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Сегодня в регионе почти полторы тысячи приемных и опекунских семей, в них воспитывается 2 017 детей.