В последние дни ушедшего года состоялся слет одаренных детей Добринского района, собравший талантливых, трудолюбивых и целеустремленных ребят со всех школ. Каждый из них уже достиг многого: в олимпиадах, учебе, творчестве, исследованиях, конкурсах…

Перед собравшимися выступила заместитель главы районной администрации Галина Демидова, поблагодарив ребят за их успехи и выразив уверенность, что свет их побед будет и дальше озарять малую родину.

Начальник отдела образования Ирина Немцева отметила, что очень важно старательно идти к своей цели, добиваясь намеченных высот, и пожелала в новом году не останавливаться на достигнутом, а преумножить успехи.

На празднике ребят встретили настоящие эксперты, предложив выполнить занимательные разнообразные задания: отгадать интеллектуальные загадки, исполнить песню, показать пантомиму, поучаствовать в физкульт-паузе.

Стипендиаты правительства Липецкой области, воспитанники школы искусств с удовольствием подарили всем замечательные музыкальные подарки в проникновенном исполнении. Анна и Арина Афанасьевы, Валерия Кахиани, Екатерина Нестерова, Ника Валуйская — их голоса никого не оставили равнодушным.

Приглашенным на мероприятие родителям праздник позволил испытать радость, гордость за достижения детей. Одна из мам, Светлана Владимировна Денисова, обратившись к участникам мероприятия, поблагодарила администрацию Добринского района за внимание и поддержку.

А в завершение, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой и сладкие подарки.