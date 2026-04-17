Смело идите только вперёд!

В преддверии знаковой даты — 65-летия первого полёта Юрия Гагарина в космос свои первые в жизни паспорта из рук руководителя муниципалитета А.Н. Пасынкова получили 10 юных граждан Добринского округа.

В торжественной церемонии также принял участие депутат Липецкого областного Совета депутатов, член партии «Единая Россия» Геннадий Крутских.

— Получение паспорта гражданина России, — сказал Александр Николаевич, — предполагает и появление у вас новых обязанностей перед своей великой страной. Но я уверен в каждом из вас, что вы достойно будете нести почётное звание гражданина России. Уже сейчас вы это доказываете своими поступками: хорошей учёбой в школе, активным участием в общественной жизни своих населённых пунктов. Поздравляю вас, ребята, с таким важным событием и желаю не отступать от поставленной перед собой цели и смело идти только вперёд!