Смертность от болезней органов дыхания растет, число абортов снижается. В управлении здравоохранения Липецкой области наградили лучших медработников и заслушали итоги первого полугодия

В управлении здравоохранения Липецкой области наградили областными премиями лучших медработников. Благодарственные письма вручили и 35-ти участникам команды «Молодежки ОНФ», которые помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России. В мероприятии приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

После торжественной части, в ходе работы коллегии, были заслушаны итоги первого полугодия 2020 года. По данным Липецкстата, показатель общей смертности населения вырос к уровню аналогичного периода прошлого года на 4,7%, или с 15 до 15,7 на 1000 населения.

В отчетном периоде отмечается рост смертности от болезней органов дыхания на фоне увеличения заболеваемости внебольничными пневмониями в период эпидемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, на фоне незначительного роста смертности от острых инфарктов миокарда среди лиц старше трудоспособного возраста, отмечается снижение показателей смертности от гипертонической болезни, от злокачественных новообразований, от болезней нервной системы.

На территории области также имеется положительная тенденция динамики сокращения количества абортов. За последние три года их количество уменьшилось более чем на 700 случаев, тенденция снижения абортов сохраняется в 1 полугодии 2020 г. На сегодня имеется снижение показателя младенческой смертности к аналогичному периоду прошлого года на 25%. Он составляет 2,7 против 3,6 на 1000 населения. В ЦФО регион занимает лидирующую позицию по итогам первого полугодия текущего года и 4-е место в России после Чувашии, Мордовии и Республики Коми.

Сегодня в государственных медицинских организациях региона работают 3703 врача и 11 183 средних медицинских работника. Обеспеченность врачами составила 32,4, обеспеченность средними медицинскими работниками – 97,8 на 10 тыс. населения. Укомплектованность врачами составила 72% и средним медицинским персоналом – 86%.