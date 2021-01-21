Липецкстат рассказал о демографической ситуации Липецкой области в январе-ноябре 2020 года.

В январе-ноябре 2020 года в регионе родилось 8569 человек, что на 5% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года. Среди родившихся живыми 36% детей родились у матерей первыми, 39 – вторыми, 25% – третьими и последующими.

В январе-ноябре 2020 года родилось 100 пар близнецов и 1 тройня.

Число умерших составило 17818 человек и увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Превышение числа умерших над числом родившихся за январь-ноябрь 2020 года составило 9249 человек, или 8,9 на 1000 человек населения.

По предварительной оценке численность постоянного населения Липецкой области на 1 декабря 2020 года составила 1130,0 тыс. человек.

За одиннадцать месяцев 2020 года в регионе было зарегистрировано 5387 браков, что на 18% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года.

При этом число зарегистрированных разводов сократилось на 2%: если в январе-ноябре прошлого года их количество составляло 4468, то за аналогич-ный период текущего года – 4381.