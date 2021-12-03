В соцсетях и СМИ распространяется видео, на котором, как утверждают журналисты, украинские пограничники ведут стрельбу в сторону мигрантов на границе Белоруссии и Украины. На ролик обратил внимание телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Издания отметили, что инцидент произошел 29 ноября. По их словам, речь идет о группе беженцев из Белоруссии. На видео цепочка людей пробирается ночью через лес. Внезапно кто-то из них падает навзничь, остальные бросаются бежать. После этого в кадре появляются вооруженные люди в военной форме. Они открывают огонь в направлении отступивших.

Позже в пресс-службе государственной пограничной службы Украины опровергли сообщения о “расстреле”. Эта информация фейковая и не соответствует действительности, подчеркнули они.

В прошлую среду Киев объявил о начале спецоперации “Полесье” на границе с Белоруссией, так как угроза перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется. Пограничные наряды увеличат, параллельно власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва нелегалов. Патрулировать кордон будут авиация и беспилотники.

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.

Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет “ни денег, ни сил”.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что они будут адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники. По его словам, эскалация кризиса может наступить в любой момент.