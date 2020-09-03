Смотр благоустройства. Сергей Москворецкий совершил объезд сельских поселений района

Глава Добринского муниципального района С.П. Москворецкий совершил очередной объезд сельских поселений. Цель визита — определение перспектив дальнейшего благоустройства общественных пространств, а также оценка того, что уже сделано в этом направлении.

В поселке Петровский обсудили реконструкцию местного парка отдыха. Он разбит на две зоны: озелененная предназначена для прогулок и активного отдыха, на другой в свое время размещались качели и карусели.

В центре первой зоны — неработающий фонтан и летняя танцплощадка. Есть асфальтированные пешеходные дорожки и центральная входная аллея.

Самолет в Петровском останется на своем месте. В остальном в парке отдыха планируют сделать значительные изменения.

— О том, как преобразить это пространство, есть много задумок, — поделился мнением С. П. Москворецкий, — но мы не хотим решать этот вопрос без участия жителей. На днях соберем общественность, поговорим, выслушаем мнение людей по этому поводу. Все предложения внимательно изучим. Ясно лишь одно. Из того, что было здесь, оставим лишь символ парка, самолет Л-28. Изменения планируются значительные.

Детская площадка перед Ильичевским ДК вскоре обретет статус мини-парка.

В поселке Ильича участники объезда осмотрели сквер перед сельским ДК. Еще несколько лет назад это был обычный деревенский пустырь, исчерченный тропками. Сейчас здесь появилась волейбольная площадка, детская игровая горка, песочница с грибком, качели.

— Этого, на мой взгляд, недостаточно, — резюмировал глава муниципалитета, — будем думать, что еще добавить сюда. В наших планах сделать это место сельским мини-парком, где могут с пользой проводить свой досуг и взрослые, и дети.

Детская площадка перед Ильичевским ДК вскоре обретет статус мини-парка.

В селе Средняя Матренка практически готова многофункциональная спортивно-игровая площадка. Ее открытие запланировано на ближайшие дни. Она отвечает всем современным требованиям. Игровой комплекс позволит местной молодежи с пользой проводить свободное время, укреплять физическое здоровье. По меркам небольшого сельского поселения это прекрасный стадион, с трибуной для зрителей и освещением, безопасным резиновым покрытием. Имеется поле для игры в футбол, баскетбол, волейбол.

В местном парке, помимо новой площадки, есть детский игровой «островок», хоккейная коробка, уличные тренажеры, а скоро появится место для занятий воркаутом.

Краткий итог объезда подвел С. П. Москворецкий:

— Ведем работу в тех направлениях, которые обозначил Президент России Владимир Владимирович Путин, и решаем задачи, какие ставит глава Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов. Задуманное нам помогает осуществлять государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».