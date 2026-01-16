Смотрите, кто пришёл!

Добринский детский оздоровительно-образовательный центр физической культуры и спорта с первого января возглавил Николай Чижов, до этого момента четырнадцать лет руководивший местным сельсоветом. По словам экс-чиновника, новая работа ему близка как по профильному образованию, так и по умению организовать тренировочный процесс.

— Для меня путь в спорт начался в четвертом классе, — сообщил собеседник, — когда в Пушкинскую среднюю школу, в которой я тогда учился, приехал молодой преподаватель физической культуры Александр Васильевич Рыбкин. Он-то и рассмотрел во мне спортивные задатки. Поначалу, как и все мои сверстники, занимался игровыми видами: баскетболом, футболом и волейболом. Получив аттестат зрелости, поступил на спортивный факультет ЛГПИ, так в те годы назывался педагогический университет в областном центре. И баскетбол мне определили как основную специализацию. За годы учебы окреп физически, освоил важные тактические приемы этой популярной игры, занимался научной работой. С дипломом об успешном окончании ВУЗа был распределен на работу в родной район, в школу села Верхняя Матренка. А через год приехал в районный центр, где меня ждала должность физрука второй школы, которая со временем стала по-настоящему родной. Все десять выпусков, что прошли за эти годы.

Владимир Коняев сейчас прививает азы физической культуры добринским лицеистам, Владимир Сибирцев (ныне покойный) оставил яркий след в спортивной жизни района.

Но самым известным воспитанником Николая Чижова является Игорь Глушков, мастер спорта международного класса, двукратный обладатель Кубка мира по лыжероллерам, человек, ставший на многие годы лицом российского лыжероллерного спорта.

— Игорь, встав зимой на классические лыжи, сразу показал отличные результаты. Он, чтобы все знали, первым в районе освоил технику конькового хода, — вспоминает Чижов, — но для этого были необходимы лыжи, ширина которых была на несколько сантиметров меньше обычных. Выход из ситуации нашли с помощью лобзика. Представьте себе, что практически в кустарных условиях мне приходилось отпиливать кромки у лыж по всей длине. Причем сделать это надо было максимально ровно. Затем все зачищалось наждачной бумагой, и вместе с учеником шли на снежную целину тестировать «новодел». Методом проб и ошибок мы в конце концов создали беговое чудо, которое помогало Игорю не раз побеждать на лыжне. Уверен, что мои уроки в Добринке затем пригодились ему в покорении международных спортивных вершин.

Путь в кресло мэра был для Чижова весьма извилист. Председатель районного спорткомитета, руководитель местного отделения ДОСААФ, директор Добринского филиала энергосбытовой компании — везде, где ему пришлось потрудиться, о нем отзывались только положительно. И спортсмен из него получился настоящий, неуступчивый по характеру, готовый ради команды отдать все силы. Как тут не вспомнить футбольный сезон областного чемпионата 1995-го года, когда добринский «Колос» (помните еще про такую команду?) плелся в самом низу турнирной таблицы. До финиша первенства оставалось всего три матча, и волей календаря все поединки добринцы проводили дома. Как капитан команды Чижов не только сумел настроить футболистов на бескомпромиссную борьбу, но и сам повел их в бой. Те три матча, зрителем которых был ваш покорный слуга, «Колос» выиграл с одинаковым счетом 1:0. И автором всех мячей стал герой нашего повествования. Благодаря ему Добринка в том году сохранила за собой право играть в элите областного футбола.

В уютном кабинете нового руководителя центра много кубков и почетных грамот. Это все плоды стараний юных добринских спортсменов. Россыпь наград Н. Чижов планирует со временем увеличить.

— Для этого, — говорит он, — необходимо существенно пополнить материально-спортивную базу. Сами понимаете, что с одним мячом или другим спортивным снарядом невозможно проводить полноценные тренировки. А тренироваться у нас есть кому: от ребятни отбоя нет, да и с педагогическим составом у нас тоже неплохо. Семь штатных и девятнадцать внештатных тренеров работают с юными добринцами по всему округу. В нашем центре успешно культивируются такие виды спорта, как волейбол, мини-футбол, баскетбол, тхэквондо, пулевая стрельба, настольный теннис, гиревой спорт, вольная борьба, туризм, альпинизм. Среди лучших тренеров я бы отметил Владимира Кретинина, Николая Лихачева, Владимира Коняева, Сергея Мохова, Олега Антюфеева, Илью Рокоссовского.

Трудовая деятельность на новом рабочем месте началась для Чижова с места в карьер. Во время новогодних праздников под сводами возглавляемого им спортсооружения прошел ряд интересных соревнований. Спортивный год открыл традиционный рождественский турнир по волейболу среди мужских команд. В результате острых баталий право называться сильнейшей волейбольной дружиной Добринского округа получила сборная села Дубовое, ведомая начальником местного территориального отдела Денисом Пригородовым. Вторую строчку в табели о рангах заняли добринцы, замкнула призовую тройку команда из села Пушкино.

Затем спортивную эстафету приняли учащиеся образовательных учреждений. Пятнадцать парней и восемь девушек соревновались в стрельбе из пневматической винтовки. У парней самым метким стал Андрей Бредихин из второй Добринской школы, его однокашник Максим Афанасьев оказался вторым, гимназист из Ольговки Максим Чиковский занял третье место. Среди девушек победу праздновала Виктория Бредихина (школа №2 п. Добринка), серебро и бронза достались добринским лицеисткам Валерии Поцхорая и Екатерине Волковой.

В открытом первенстве Добринского округа по баскетболу среди юношей приняли участие три команды. В этот день в Добринку приехали спортсмены областного центра — кадетской школы и школы №68. Вместе с хозяевами паркета они разыграли титул сильнейшего. В итоге победили кадеты, хозяева соревнований довольствовались вторым местом, юные липчане из школы №68 стали третьими. Призовая тройка команд была награждена кубками, медалями и грамотами от администрации Добринского округа.