Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия, в том числе с участием спортсменов из Липецкой области, проходят в Ижевске. Состязания собрали 350 стрелков из 40 регионов страны.

Накануне были разыграны награды Кубка России в олимпийском упражнении ПП-ПС (пистолет пневматический 10 м, пара смешанная, 60 выстрелов). В этом упражнении сильнее всех оказались снайперы спортшколы олимпийского резерва имени А.М. Никулина из села Конь-Колодезь Хлевенского района Иван Стукачев и Диана Дедова. Второе место заняли москвичи Игорь Шелудяков и Екатерина Черепнина, на третьем – представители Санкт-Петербурга Станислав Силаев и Диана Данилова.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах спортивного движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.