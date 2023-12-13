Давненько наши края не видели такого обильного снегопада в первой половине декабря. Мы привыкли уже к тому, что настоящий снежный покров накрывал землю, дай Бог, в январе. А в преддверии Нового года чаще всего ждали порхающих снежинок, как манны с неба: негоже ведь водить хороводы вокруг ёлки, когда под ногами черная земля.

Нынешняя зима расщедрилась на осадки. Как в былые времена, уже в ноябре то и дело выпадал снежок, а уж декабрь и вовсе порадовал: сыпануло так сыпануло. Не успеваем откапываться…

Снежная вакханалия началась еще с субботы. Но это были лишь цветочки. С каждым днем усиливался ветер, обильнее становился снегопад. А к утру вторника нас и вовсе засыпало. Почти у каждого частного домовладения люди занимались снеготерапией. По улицам сновала уборочная техника. А небесная канцелярия всё сыпала и сыпала новые порции снега.

СЛУЖБА 112 БЫЛА НА СВЯЗИ

Более 400 звонков в сутки поступало ежедневно в службу ЕДДС, начиная с понедельника. Это был тот период, когда обильнее всего выпадали осадки. Ситуацию осложнял сильный порывистый ветер.

О приближающейся непогоде в районе знали: экстренное предупреждение о сильном снегопаде и ветре до 18-20 м/сек. в службу 112 поступило заранее.

— С первых часов вся снегоуборочная техника (в том числе резервная) была выведена на улицы, — отметила начальник ЕДДС И.Б. Рязанцева. — В сельских поселениях существенную помощь оказывали руководители местных хозяйств, фермеры.

И все-таки техника не успевала справляться с такой массой снега, в одночасье обрушившейся на землю. Уже во вторник утром люди, спешащие на работу, с трудом преодолевали мощные заносы на дорогах. Именно поэтому больше всего звонков в службу спасения касалось проблемы нерасчищенных улиц. Звонили из Добринки, Новочеркутино, Воскресеновки, Евлановки, Николаевки.

На повороте в сторону Талицкого Чамлыка образовался затор из 6 фур. Дорожники ДРСУ оперативно подоспели сюда. Менее четверти часа потребовалось им, чтобы привести в порядок проблемный участок и восстановить движение.

На этот раз порадовали электрики. Несмотря на непогоду, подача электроэнергии в районе не прекращалась. Лишь в Дурово было отключение, но в регламентные сроки неполадки устранили.

В ночь с понедельника на вторник на пульт ЕДДС звонили с просьбой о буксировке личных автомобилей. Сигналы поступили из пос. Брянский, сел Чамлык-Никольское, Студенка, Кочегуровка. На помощь селянам приходили пожарные расчеты.

— К счастью, на этот раз обошлось без аварий на дорогах, несмотря на всю сложность ситуации, — добавляет И.Б. Рязанцева. — Не было и ни одной претензии по поводу того, что «скорая» не может добраться по вызову больного.

Отрадно, что даже в таких сложных условиях люди думали не только о себе. Работники котельной (ул. Воронского в Добринке) просили службу спасения помочь замерзающей на ветру кошке, забравшейся высоко на дерево. Она уже превратилась в большой снежный ком снега и лишь жалобно мяукала, надеясь обратить на себя внимание добрых людей. И они пришли ей на помощь.

Подоспевшие пожарные вызволили животное из ледяного плена.

НЕ ВСЕ АВТОБУСЫ ВЫХОДИЛИ НА ЛИНИИ

Об этом корреспонденту «Добринских вестей» сообщил директор Добринского АТП Ю.В. Попов:

— Нельзя сказать, что непогода застала нас врасплох. Мы готовы осуществлять перевозку пассажиров. Транспорт в порядке, водители на месте. Кстати, автобусы на Липецк до сегодняшнего дня (разговор с Юрием Владимировичем состоялся во вторник — прим. корр.) ходили регулярно, хотя мы периодически получаем предостережения от госавтоинспекции о сложной ситуации на трассе.

Решение о том, пускать ли автобус в рейс, принимает АТП. Лишь единожды мы закрывали вторые рейсы — очень сложная ситуация была на областной автотрассе.

Иное дело — движение по району. По некоторым маршрутам автобусы не выходили на линии. Случалось это днем. Как правило, с утра все дороги хорошо расчищены, автобусы беспрепятственно добираются к месту назначения, а вот попозже трассу переметает, и не всегда мы можем пустить вторые рейсы.

Что касается автобусного сообщения по Добринке, здесь тоже есть проблемы. Дороги чистят регулярно, а вот разворотная площадка на самой оживленной остановке — «ЦРБ» — не всегда бывает подготовлена. Стараемся удержать на маршруте и наш кольцевой автобус по Добринке, хотя в районе переезда случаются заторы.

Кроме пассажиров мы осуществляем и грузовые перевозки. Вплоть до вторника наши грузовики выходили в рейс. Сегодня их не выпустили на маршрут: слишком сложная ситуация на автотрассах.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

— Все учебные учреждения района работают в штатном режиме, — рассказала заместитель начальника отдела образования Л.В. Свиридова. — Там, где подъездные пути к школам очищены от снега (а это в большинстве случаев) — занятия проводятся в соответствии с составленным расписанием. В противном случае мы организуем дистанционное обучение. С этим проблем нет: за время периодических карантинных мер и учителя, и дети адаптировались к данной форме обучения.

НА РАСЧИСТКЕ УЛИЦ — УЖЕ С ЧЕТЫРЕХ УТРА

В таком режиме работают в эти дни коммунальщики. Территория, которую они обслуживают, огромная — это не только Добринка, но и Воскресеновка, Федоровка, Терпигорево, населенные пункты бывшего Сафоновского сельсовета, которые вошли в состав Добринского поселения.

— Техники у вас достаточно? — задаю вопрос руководителю жилищно-коммунального хозяйства Ю.Н. Боженко.

— Техники у нас немало. Она вполне может справиться с расчисткой всей территории, которую мы обслуживаем, — поясняет Юрий Николаевич. — Но ситуации бывают разные. Нынешний снегопад — это скорее исключение. Такой интенсивности осадки в виде снега случаются крайне редко. Тем не менее мы стараемся удержать ситуацию под контролем.

— Удается?

— Надо признать, что с трудом. Хотя люди с четырех утра уже на расчистке снега. В нашем распоряжении четыре трактора МТЗ-82, еще один тракторок обеспечивает уборку снега на тротуарах, мощный экскаватор борется со сложными большими сугробами, с которыми другая техника не справится. Один автогрейдер поставлен на наши центральные улицы в Добринке: Ленинскую, Максима Горького, Строительную, Воронского … Но снегопад и ветер такой интенсивности, что, сделав один круг по этим улицам, машине приходится без остановки вновь начинать с начала тот же маршрут, так как дорога уже оказывается затянута снегом. В помощь этому автогрейдеру есть еще два, обслуживающие другие, не центральные улицы, а также расчищающие территории возле школ, детских садов.

Большие неудобства доставляет частный автотранспорт. Паркуются эти автомобили частенько напротив своих домов, на муниципальной территории, и наши трактористы с опаской чистят улицы: того и гляди невзначай повредишь автомобиль.

И все-таки есть территории, где непогода одержала уверенную победу над коммунальщиками. В снежном плену оказались жители Воскресеновки и Бугорков. К вечеру вторника дорогу к Воскресеновке «пробили» наполовину, а для ликвидации снежных заносов в другой населенный пункт в среду был направлен ротор.

Всего со снежной стихией боролись 18 коммунальщиков: 9 человек работали на технике и еще столько же — чистили снег лопатами.

ФЕРМЕРЫ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

В самый первый день декабрьской непогоды на территории Каверинской сельской администрации ликвидировать её последствия вышла техника, принадлежащая индивидуальным предпринимателям В.Ф. Стрельникову, И.М. Макашову, а также ООО «Битюг», где генеральный директор Д.И. Болдин.

— Мы загодя заключили с ними договоры на расчистку дорог от снега, — сказали нам в сельской администрации. — Используют в основном колесные трактора марки «МТЗ». В селах Паршиновка, Ровенка, деревне Алексеевке за состояние дорог ответственны эти руководители. А Алексей Чирков, имея фермерское хозяйство в д. Петровке, поддерживает порядок там.