Треть месячной нормы осадков выпала за ночь на территории Липецкой области. Снегопад продолжается и, по данным синоптиков, завершится вечером 4 марта. В связи с этим коммунальные службы региона работают в усиленном режиме. Трассы расчищают более 120 единиц спецтехники – тракторы, грейдеры и погрузчики. В первую очередь чистят опорную сеть – маршруты, связывающие райцентры с Липецком и крупными сёлами.

Как сообщили в профильном региональном управлении, для обеспечения бесперебойного движения транспорта работать дорожники будут в круглосуточном режиме. «Коммунальным службам региона в этом сезоне приходится усиленно трудиться, но все к этому готовы, дорожники справляются, их работа контролируется. Главное – не допустить опасных ситуаций на дорогах региона», – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, подразделения «Липецкдоравтоцентра» в общей сложности чистят 5,5 тысячи километров дорог во всех районах региона. В нормативное состояние трассы должны быть приведены, в зависимости от категории, в течение 4-6 часов с момента окончания снегопада.

Региональное управление дорог и транспорта напоминает водителям о необходимости соблюдения максимальной осторожности и скоростного режима при движении по зимним трассам. О состоянии региональных дорог, к которым не относятся федеральные трассы и улицы городов и посёлков, можно сообщать в диспетчерскую службу Дорожного агентства Липецкой области. Телефон: 8(4742) 22-04-10, работает круглосуточно.