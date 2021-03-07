В Чаплыгинском районе работники лесхоза прикрывают снежные кучи (так называемые временные холодильники) соломой, чтобы солнечные лучи не попадали на снег. В таком виде снеговые кучи не тают до конца мая, сообщили в управлении лесного хозяйства Липецкой области.

Снежные кучи в лесхозах Липецкой области начали в феврале. Они являются своего рода временными холодильниками для для стратификации семян сосны и хранения посадочного материала.

Весной работники лесного хозяйства проведут посев семян, прошедших стратификацию на площади 11 гектаров. В дальнейшем основной объем выращенного посадочного материала пойдет на увеличение площади лесовостановленния в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

– Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия – важная экологическая задача. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области, – отмечает глава региона Игорь Артамонов.