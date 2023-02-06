Бойцы студенческих отрядов Липецкой области в начале февраля объединились в отряд «Сияние» и присоединились к Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Она включает в комплекс мер, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию, создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность населения и формирование ценностей здорового образа жизни. В Липецкой области проект работает с 2018 года.

13 человек из ЛГТУ, ЛГПУ, ЕГУ, медицинского и металлургического колледжей на этот раз отправились в Лев-Толстовский район, сообщили в управлении молодежной политики региона. В программе были профориентационные и спортивные игры, мастер-классы для детей и школьников, творческая программа для жителей района. Также студенты занимались уборкой социально значимых объектов, помогали пенсионерам, ветеранам, пожилым и одиноким. Кроме того, в конце января член правления молодежной общественной организации Российские студенческие отряды Липецкой области, ветеран движения Алексей Маметьев стал участником окружного отряда снежного десанта «Белое золото». Представители 14 регионов ЦФО трудились в Дубровском районе Брянской области в рамках акции «Снежный десант РСО».

«Студотряды – это хорошая школа жизни для юношей и девушек. Здорово, что студенты активно проявляют себя в различных сферах. У молодежи есть желание и возможности развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.