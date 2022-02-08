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Снежный городок и новые лыжи подарили единороссы жителям Воловского и Добровского районов

1 час назад
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Оригинальный снежный городок для дошколят соорудили волонтёры Воловского местного отделения «Единой России». Акцию организовала председатель совета сторонников партии в Воловском районе Елена Шумская.

Большую помощь в создании сказочных скульптур из снега оказал депутат Воловского сельсовета Александр Моисеев. Он обеспечил красками, инвентарем волонтеров.

В Добровском районе руководитель депутатской группы партии «Единая Россия» в районном Совете депутатов Юрий Баурин подарил 5 комплектов лыж досуговому центру культуры села Крутое.

«Огромное, огромное спасибо! Ждём всех желающих!», — написали на своих страницах в соцсетях работники ДЦК.

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