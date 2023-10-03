Число точек, где на кассе можно снять наличные, в Липецкой области за год увеличилось в полтора раза — сейчас их 370. Список магазинов автозаправочных станций и других объектов, можно найти по ссылке. Около четверти из них работают в селах. Сервис призван повысить доступность финансовых услуг там, где затруднен доступ к банкоматам.

Впервые возможность одновременно с покупкой снять наличные с карты появилась в регионе несколько лет назад. Узнать, доступен ли сервис по снятию наличных на кассе, можно по специальной наклейке в магазине или же у продавца. За один раз c одной карты можно получить не более 5 тысяч рублей, в месяц сумма ограничена 30 тысячами рублей.

Как сообщили в липецком отделении Банка России, торговые точки не берут дополнительную плату за услугу, но не исключено, что комиссию за снятие наличных на кассе установил банк, выпустивший карту. Уточнить это можно в самой кредитной организации. «Финансовые услуги в регионе становятся доступнее. Участие в оптимизации процедур принимают органы власти, банки, а также организации, осуществляющие товарно-денежные операции», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.