Снять наличные на кассе можно более чем в 400 магазинах Липецкой области

Услугой «наличные на кассе» можно воспользоваться во всех муниципалитетах Липецкой области. Ее предоставляют более чем в 400 торговых точках. Не менее половины из них работают в сельской местности, больше всего в Елецком, Задонском, Грязинском районах и Липецком округе.

Услуга позволяет человеку получить с одной банковской карты до 5 тысяч рублей в день и не более 30 тысяч рублей в месяц на кассах магазинов и автозаправок. Она наиболее востребована в населенных пунктах, где нет офисов банков и банкоматов, из-за чего людям бывает непросто снять наличные. Узнать, доступен ли сервис в торговой точке, можно по специальной информационной наклейке на кассе. Если наклейки нет, рекомендуется уточнить у продавца, предоставляет ли магазин такую услугу.

Как пояснили в липецком отделении Банка России, чтобы снять деньги на кассе, нужно что-то купить. Это может быть любой недорогой товар. Перед оплатой покупки предупредите кассира о том, что планируете снять с карты наличные. Он проверит, есть ли нужная сумма в кассе, включит ее в чек, и она спишется вместе со стоимостью покупки. После успешной оплаты кассир выдаст чек и наличные.

«Упрощение предоставления банковских услуг, включая возможность получения наличных с карты через кассы магазинов, делает финансовые услуги более доступными и удобными для жителей небольших населенных пунктов. И в целом положительно влияет на имидж сельских территорий как мест, где можно жить с комфортом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.