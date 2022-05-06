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Сняты все ограничения на работу общепита и детских городков в Липецкой области

2 часа назад
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Ряд коронавирусных ограничений снят в Липецкой области в связи с улучшением эпидемической обстановки. Согласно изменениям, внесённым в постановление по борьбе с распространением COVID-19, возобновляется деятельность аттракционов, детских игровых комнат, ночных клубов, букмекерских контор. Сняты все ограничения, касающиеся режима работы организаций, оказывающих услуги общественного питания.

Также в новой редакции антиковидного постановления исключены рекомендации по использованию перчаток в общественном транспорте. Документ вступит в силу с момента его опубликования на портале правовой информации.

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