Документальный фильм «Тыл» о двух жительницах Липецкой области, которые собирают гуманитарную помощь и сопровождают её в зону СВО, покажут под открытым небом в Ельце 27 мая в сквере Соломенцева.

Начало в 19.00.Перед началом фильма ельчанам расскажут, как делать сухие души и сухие супы. Их в большом количестве изготавливают в регионе неравнодушные граждане для солдат на передовой. Также жители города смогут попробовать сплести маскировочные сети или написать письма солдатам, которые отправятся к ребятам из Липецкой области с ближайшей партией гуманитарной помощи. Также в рамках показа состоится благотворительная ярмарка продукции, которую лично приготовила одна из героинь.

Картина выпущена командой информационно-справочного портала «Липецкмедиа». В фильме присутствуют эксклюзивные кадры с передовой с участием ельчан.

«Люди, которые жертвуют многое – свое личное время, силы, финансы, превозмогают страх ради поддержки защитников на передовой, – это пример истинного патриотизма, который даже в тылу находит возможность сделать свой вклад в приближение победы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.