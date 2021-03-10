Начиная со 2 марта, не действует временный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, введенный почти год назад из-за распространения коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений. Все выплаты семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по 1 марта 2021 года, были автоматически продлены ПФР без заявления от родителей и без подтверждения доходов семьи.

Теперь выплаты снова продлеваются по заявлению. Его можно подать через личный кабинет на портале фонда или портале госуслуг. Заявление владельца сертификата или его представителя также принимается во всех клиентских службах ПФР и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семье до тех пор, пока второму ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату. Помимо заявления для этого понадобятся сведения о доходах родителей и детей, которые не должны превышать двух прожиточных минимумов в месяц на человека, т.е. 21484 рублей. В Липецкой области ежемесячная выплата из средств маткапитала в 2021 году составляет 10215 рублей.

Как и раньше, оформить выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, средства будут предоставлены с даты рождения или усыновления и семья получит их за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

Сегодня в Липецкой области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают 1156 липецких семей.