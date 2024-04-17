17 апреля отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. В ветеранской организации Добринского района на сегодняшний день состоит 125 человек.

В конце семидесятых годов по направлению трудового коллектива я пришла служить в Добринский РОВД. Моим непосредственным начальником был начальник уголовного розыска, старший лейтенант милиции Дмитрий Иванович Чирков.

Прямо в это время детские комнаты милиции были реорганизованы в инспекции по делам несовершеннолетних и находились в структуре уголовного розыска. Мы со старшим лейтенантом милиции С.Г. Мешковой были участковыми инспекторами ИДН и обслуживали закрепленные за нами административные участки. Каждый день, в 8 часов утра, в Ленинской комнате начальник РОВД, майор милиции А.В. Фефелов проводил оперативные совещания. После этого мы со Светланой Григорьевной отправлялись в кабинет уголовного розыска, где начальник ОУР Чирков спрашивал у нас план работы на день, корректировал его и ставил определенные задачи.

В ОУР в тот период работало три человека. Кроме Чиркова, там служили В.С. Каширин и П.А. Коновалов. Вместе с участковыми инспекторами они, не щадя сил и не считаясь со временем, отрабатывали выдвинутые ими версии по раскрытию того или иного преступления. Порою в интересах службы они оставались ночевать на участке, проводя оперативно-следственные действия. И как сияли их лица, когда они спешили в отдел, чтобы доложить о том, что их кропотливый, напряженный труд увенчался успехом.

Все эти сотрудники, безусловно, заслуживают отдельного внимания, но мне бы хотелось остановиться на одном из них — человеке, который выделялся среди своих подчиненных подчеркнутой вежливостью, культурой, тактом. Речь пойдет о Дмитрии Ивановиче Чиркове.

Родился он 28 августа 1946 года в селе Ровенка Каверинского сельского Совета. Семья была многодетной, и всех семерых детей родители воспитывали честными, трудолюбивыми, добрыми. Отец Иван Дмитриевич работал в колхозе «Красный Октябрь». В его обязанности входило возить на телеге, запряженной двумя лошадьми, председателя колхоза Журкина. Мать Татьяна Алексеевна трудилась на свекловичной плантации, а потом стала домохозяйкой, чтобы присматривать за детьми.

Учиться Дмитрий начал в Ровенской семилетней школе, по окончании которой лучшие ученики продолжали свое обучение в Талицкой средней школе. В их числе был и прилежный Дима.

В село Талицкий Чамлык надо было добираться за несколько километров, поэтому родители определили сына в пришкольный интернат. Когда Дмитрий окончил 9 классов, то его забрала к себе в Караганду старшая сестра Мария. Она работала в «Самтресте» на розливе вина. Туда же определила и брата. Но учебу парень не бросил — поступил в вечернюю школу.

Муж сестры посоветовал перейти к нему в угольную шахту, где он работал проходчиком. Дмитрий согласился и трудился там в течение трех лет, вплоть до призыва в армию в 1965 году.

Служил три года в танковых войсках. Демобилизовался старшиной и сразу же переехал в Липецк к другой сестре — Клавдии. Только квартирная хозяйка прописала его у себя, как пришла повестка-приглашение в Сокольское отделение милиции. Там ему предложили должность начальника паспортного стола, от которой тот, не раздумывая, поспешил отказаться. А через некоторое время Дмитрия вызвали вновь и люди в штатском предложили ему службу в секретной структуре. И Чирков согласился.

Чтобы быть настоящим профессионалом, заочно окончил Ростовский юридический институт. Служба отнимала у добросовестного сотрудника много времени, и по этой причине семейная жизнь дала трещину. Оставив квартиру жене с дочкой, переехал в Добринку.

В звании старшего лейтенанта прибыл в Добринский РОВД и был назначен в уголовный розыск оперуполномоченным. Некоторое время работал под началом опытнейшего начальника ОУР Д.Н. Рычкова, который многому научил молодого сотрудника. Когда Рычкова повысили, Дмитрий Иванович заслуженно занял его место. По итогам соцсоревнования между отделами милиции области переходящее Красное знамя много раз красовалось в углу нашей Ленинской комнаты. И в этом была большая заслуга отделения уголовного розыска, так как раскрытие преступлений — важнейший показатель работы любого подразделения милиции.

Чирков быстро завоевал авторитет среди сослуживцев и жителей района. Недаром его знаменитые фразы и часто употребляемые им изречения любили повторять товарищи по службе: «Сыск вечен», «Чирков сказал!», «Знай, о чем говоришь, но не говори, о чем знаешь». Когда Дмитрий Иванович стал большим профессионалом и славился раскрытием самых запутанных преступлений, о нем говорили так: «Если собака не взяла след, то вызывайте Чиркова!».

Чирков был человеком принципиальным, иногда даже жестким. Но вместе с тем — совестливым и чутким к человеческому горю. Однажды он приехал поздним вечером домой к матери в плохом настроении, выглядел угнетенным и задумчивым. На расспросы матери ответил, что работал в колхозе «Родина» по краже поросенка. «Не нашли что ли вора?» — спросила мать. И сын, дав волю эмоциям, рассказал, что похитителем оказался простой колхозник, один из жителей с. Павловка. Его нашли по следам на снегу.

Когда Чирков с председателем колхоза вошли в дом, то бедность и убогость внутри поразили их. Земляной пол, тряпье на железных кроватях и куча ребятишек. Жена бессильно упала перед ними на колени и заголосила, дети тоже принялись плакать. Женщина умоляла пощадить мужа, который пошел на кражу из-за того, что дома нечего было есть.

«И что дальше?» — нетерпеливо спрашивала мать. А дальше было вот что. Чирков с председателем вышли на порог дома. Дмитрий Иванович попросил: «Выпишите мужику этого поросенка — и дело с концом». Так и поступили. «Молодец, сынок!» — сказала, вздохнув, мать. И в эту минуту она, как никогда, гордилась своим сыном.

Но к ярым нарушителям закона он был беспощаден. На счету Чиркова много раскрытых резонансных преступлений: серии квартирных краж по Добринке, которые на протяжении длительного времени совершала организованная грязинская группа, грабежи, разбои, изнасилования, убийства и т.д. Он уверенно продвигался по службе. После выхода на пенсию Д.Н. Рычкова Чирков стал заместителем начальника по оперативной работе, где проявил себя с самой лучшей стороны. Уйдя в отставку в звании подполковника милиции, он еще много лет работал на гражданке начальником охраны на сахарном заводе, в Плавицком ЖКО.

Д.И. Чирков был награжден полным комплектом медалей «За безупречную службу», нагрудным знаком «Отличник советской милиции», грамотами и благодарностями. Эти награды вместе с кителем хранятся у его единственного внука Алексея.

Умер наш прославленный ветеран 10 мая 2009 года от инсульта. Попрощаться с ним приехало много сослуживцев. Похоронили Чиркова на Чуевском кладбище со всеми воинскими почестями.

Тамара ЗАИЧКИНА,

председатель совета ветеранов ОВД и ВВ.