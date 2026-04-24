Собаки без хозяев

— По центру Добринки сейчас можно пройти с большой опаской: прохожих и проезжающих на велосипедах детей и взрослых атакует свора собак. Многих особей видели в районе железнодорожного вокзала, но они, разумеется, гуляют, где вздумается. Какие принимаются меры? — позвонила в редакцию жительница посёлка Евгения Матушкина.

С этим волнующим многих добринцев вопросом мы обратились в территориальный отдел п. Добринка. Заместитель начальника теротдела Александр Сергеевич Требунских прокомментировал ситуацию, понимая, что действенные меры здесь просто необходимы.

— Мы периодически подаём заявки на отлов бродячих собак. Их отлавливает специализированная организация, постоянно приезжающая к нам. В конце марта такая работа уже проводилась: выловили «беспризорников» в центре и в районе больницы, на улице Воронского. Да и всегда работники этой службы «пустыми» от нас не уезжают. Про сложившуюся сейчас ситуацию мы тоже в отделе знаем. Заявку подали. Ждём на днях приезда службы.