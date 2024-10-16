Специально обученные собаки есть у 10 жителей Липецкой области с нарушениями зрения. В соответствии с индивидуальными программами реабилитации их предоставило Отделение СФР по Липецкой области. Также владельцам поводырей ежегодно предоставляется денежная компенсация на содержание и ветеринарное сопровождение собаки. В 2024 году размер выплаты составляет 34 550 рублей.

Правом на получение собаки-поводыря обладают совершеннолетние люди с инвалидностью I группы по зрению. Питомцев передают получателям навсегда. Для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Липецкой области и заполнить специальную анкету, в которой указать информацию о себе и об условиях проживания для питомца. Собаку подбирают с учетом возраста, роста, веса и даже характера.

Липчан с нарушениями зрения обеспечивают лабрадорами и овчарками. Поводырей готовит лицензированный центр. Их обучают командам, учат соблюдать правила дорожного движения для пешеходов – ходить по тротуарам, останавливаться у края проезжей части, переходить дорогу по пешеходному переходу. Собака-поводырь умеет искать двери, лестницы, скамейки и пешеходные переходы. Ещё четвероногих друзей учат поднимать и подавать хозяину оброненные предметы. Собаки-проводники в буквальном смысле являются глазами для незрячих людей.

«В Липецкой области большое внимание уделяется реабилитации и социализации граждан с ОВЗ. Это, в частности, переоборудование жилья под особенности человека, создание безбарьерной среды в общественных местах и госучреждениях, помощь с трудоустройством и самореализацией. Комплекс мер поддержки постоянно пересматривается и дополняется. Кроме того, обращения граждан рассматриваются в индивидуальном порядке, и нередко помощь оказывается адресно вне рамок стандартного набора соцуслуг», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На все вопросы, касающиеся работы Отделения Социального фонда России по Липецкой области, готовы ответить по бесплатному номеру: 8-800-10-000-01.