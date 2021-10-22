ФКР Липецкой области удерживает высокий уровень собираемости взносов. Так, собираемость за сентябрь 2021 года составила 101,85%.

Показатель выше 100% достигается за счет оплаты задолженности за прошлые периоды. С собственниками ведется активная информационно-разъяснительная работа. Дополнительное информирование должников, рассылка предсудебных уведомлений, размещение информации о последствиях неоплат в средствах массовой информации – все эти меры дают гражданам возможность погашения задолженности без дополнительных судебных издержек. С начала 2021 года в досудебном порядке погашена задолженность в размере 14 млн. руб. В отношении граждан, которые не реагируют на уведомления, за 1 полугодие 2021 года, подано в суд на 5 тыс. лицевых счетов на общую сумму 50 млн. руб., из них 28 млн. руб. взыскано, остальные находятся в процессе взыскания в судах и исполнительных органах.

Большое внимание Минстрой РФ и ФКР Липецкой области уделяют помещениям, собственниками которых являются юридические лица. Претензионно-исковая деятельность по взысканию задолженности с юридических лиц и нежилых помещений находится на особом контроле. Ведется активная работа по взысканию задолженности, в том числе и в арбитражном суде. Одним из недавних примеров является взыскание по решению Московского арбитражного суда 1,2 млн. руб. с Министерства обороны РФ.

Уровень собираемости взносов напрямую влияет на темпы реализации программы капитального ремонта. Стоит также отметить, что в ряде регионов Российской Федерации процент собираемости является одним из критериев при определении срока капитального ремонта. В Липецкой области внедрение такой практики активно обсуждается.