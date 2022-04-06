Депутат Липецкого областного Совета, директор Союза строителей Липецкой области Павел Путилин выражает соболезнования родным и близким депутата Государственной Думы Владимира Жириновского. О смерти лидера ЛДПР в результате продолжительной болезни стало известно сегодня, 6 апреля.

«С Владимиром Вольфовичем был знаком много лет. И хотя мы представляем с ним разные партии, это не только не мешало нам находить точки соприкосновения, но и помогало выстраивать продуктивную работу. Его вклад в развитие законодательной власти и демократии в России сложно переоценить. Он был истинным патриотом своей Родины, борцом за правду, харизматичным и амбициозным человеком. Всегда говорил что думал, не умел и не хотел плыть по течению. Верил в силу России, в победу, в русский народ — мы запомним его таким.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Жириновского», — сказал Павел Путилин.