По давней традиции в нашей стране в последнее воскресенье июля масштабно отмечается День Военно-морского флота. И этот год не стал исключением. На всех флотах прошел военно-морской парад, который освещался по телевидению.

В Добринке полтора десятка мореманов собрались на главной площади районного центра.

Ровно в 10 утра их колонна двинулась к площади Воинской славы, чтобы возложить цветы к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, тем самым почтив подвиг наших защитников и в их лице всех тех моряков, которые ценой собственной жизни подарили нам мирное небо над головой.

— Сегодня, — сказал участвовавший в торжественной церемонии глава Добринского района Александр Пасынков, — тысячи россиян празднуют День ВМФ. Это и те, кто когда-то отдал службе во флоте несколько лет своей жизни, и те, кто служит сейчас. Многие из них встречают этот праздник на своем посту, но они должны твердо знать: мы славим их нелегкую службу и благодарны им за мир и покой в стране.

Моряки возложили цветы к памятнику и почтили память погибших минутой молчания.