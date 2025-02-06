Отдел образования провел собрание для всех родителей обучающихся 11 классов в очном режиме о государственной итоговой аттестации в 2025 году.

В начале собрания все родители зарегистрировались и заполнили анкету. Затем выступила Злобина Елена Михайловна, главный специалист-эксперт отдела образования, которая в целом рассказала о структуре экзамена, процедуре его проведения, об изменениях и дополнениях в текущем году.

Также специалист роно поведала собравшимся о расписании ЕГЭ, правилах подачи апелляций, негативных примерах нарушений Порядка проведения ГИА и разъяснила, каковы их последствия, сказала о дополнительных баллах при поступлении в вуз.

Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 п. Добринка Карташян Светлана Сергеевна представила родителям особенности ЕГЭ по русскому языку. А Данковцева Ольга Валентиновна, учитель МБОУ «Лицей №1» п. Добринка, руководитель муниципального объединения учителей математики, рассказала об отличии математики базового уровня от математики профильного уровня, на конкретных примерах продемонстрировала, что сдать ЕГЭ по математике базового уровня можно с удовлетворительным результатом. Психолог МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка Белобородова Марина Владимировна дала рекомендации родителям, как помочь ребенку подготовиться к экзаменам.

В конце собрания были даны ответы на вопросы родителей из зала.