Все собранные средства на липецком триатлоне «Зелёный остров, 113» будут направлены на поддержку жителей Курской области. Спортивное событие пройдёт 17 и 18 августа.

В Липецк приедут спортсмены из 22 регионов, в том числе из Белгородской и Курской областей. Для белгородцев, курян и липчан участие бесплатное. Средства от продажи слотов иногородних участников пойдут на гуманитарную помощь Курску.

Также по решению организаторов творческая и концертная программы на триатлоне отменены. Мероприятие пройдёт исключительно в формате спортивных соревнований.