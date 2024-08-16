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Собранные на липецком триатлоне средства будут направлены на помощь Курской области

12 минут назад

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Все собранные средства на липецком триатлоне «Зелёный остров, 113» будут направлены на поддержку жителей Курской области. Спортивное событие пройдёт 17 и 18 августа.

В Липецк приедут спортсмены из 22 регионов, в том числе из Белгородской и Курской областей. Для белгородцев, курян и липчан участие бесплатное. Средства от продажи слотов иногородних участников пойдут на гуманитарную помощь Курску.

Также по решению организаторов творческая и концертная программы на триатлоне отменены. Мероприятие пройдёт исключительно в формате спортивных соревнований.

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