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Невыполнение законного предписания управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям по устранению нарушений земельного законодательства гражданкой, являющейся собственником земельного участка сельхозназначения, выявлено в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной должностными лицами ведомства.

Согласно предписанию, было необходимо провести ряд мероприятий по вовлечению в сельскохозяйственное производство земельного участка площадью 6,3 га, расположенного на территории Двуреченского сельсовета Грязинского района Липецкой области, а именно устранить зарастание его многолетними сорными растениями.

В адрес гражданки повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и направлен на рассмотрение мировому судье.

В феврале 2022 года постановлением мирового судьи Грязинского судебного участка №2, собственник земельного участка привлечен к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 5000 рублей. Постановление вступило в законную силу.