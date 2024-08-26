Ремонт самого протяжённого объекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведётся в Липецкой области. 26-километровый участок соединяет две федеральные трассы – А-133 (Липецк-Хлевное) и Р-119 (Орёл – Тамбов). Кроме того, проходит через несколько крупных сёл. Возле этой дороги расположены важные социальные объекты: школа искусств в Боринском; школа, детсад, медучреждение и Дом культуры в Частой Дубраве.

Примерно 2/3 дороги со стороны Боринского уже с новым покрытием. Сейчас подрядчик работает в Частой Дубраве. В селе обновятся три улицы: Московская, Придорожная и Полевая. Параллельно меняют водопропускные трубы. В перечне работ также замена барьерного ограждения, дорожных знаков, оборудование пешеходного перехода.

Работы должны завершить до конца октября. Срок гарантии на новое покрытие составит шесть лет.

«В этом году мы ремонтируем в регионе почти 600 километров автодорог. Это и крупные региональные трассы, и муниципальные дороги. Все объекты важны для повышения безопасности, улучшения качества жизни в регионе, для развития туризма», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.