В Липецкой области завершён ремонт участка дороги, соединяющей Измалковский и Становлянский округа. Трасса пролегает через больше десятка населённых пунктов, а также связывает федеральные магистрали М-4 и Р-119. Полотно было изношенным, работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В следующем году ремонт продолжится – планируется обновление ещё 10 километров этой дороги.

«Всего в 2027 году на ремонт региональных трасс мы планируем направить 4,2 млрд рублей. И 1,3 млрд выделить непосредственно муниципалитетам на строительство и обновление дорог», – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.