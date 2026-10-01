Соединяющую три округа трассу ремонтируют в Липецкой области

Два участка на дороге Елец – Долгоруково – Тербуны ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Трасса соединяет три муниципалитета, а также там проходит часть маршрутов в Курскую и Воронежскую области, поэтому нагрузка на полотно серьёзная.

Трасса входит в опорную сеть региона. Эти дороги обеспечивают связанность территорий, соединяют областной центр с округами и ведут к ключевым транспортным развязкам. В Липецкой области в опорную сеть входят 28 региональных трасс общей протяжённостью 717 километров – 14% всей межмуниципальной сети.

«Опорная сеть – это каркас дорожной инфраструктуры региона. Трассы, соединяющие округа и ведущие к ключевым развязкам, напрямую влияют на связанность территорий и качество жизни людей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Качество покрытия проверят дорожные лаборатории. Гарантийные обязательства подрядчики буду нести в течение четырёх лет.

Напомним, всего в этом году в Липецкой области по нацпроекту планируется ремонт 230 километров региональных трасс.