Спортзал в городском Центре культуры и досуга, расположенном в Лебедяни на улице Школьной, 10 в микрорайоне Машзавода, ждут большие перемены в 2025 году. На всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве заключено соглашение о его капитальном ремонте по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Документ подписали начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Сергей Кузовлев, глава Лебедянского района Алексей Телков и директор ООО «Лебедянский» Сергей Пашинов.

Центр культуры и досуга находится в самом густонаселенном районе города. Здесь проживает около 10 тысяч человек, что составляет половину от общего числа жителей Лебедяни. Здание было построено в 80-х годах. В нем 32 кружка, 12 из которых спортивной направленности. Спортзал учреждения ни разу не ремонтировался. Он давно не работает и признан аварийным. Воспитанники же спортсекций вынуждены заниматься в приспособленных помещениях, которые разбросаны по всему городу.

После ремонта здесь хотят создать и поддерживать среду, мотивирующую к занятиям спортом и творчеством. А еще – открыть новые направления. То, что они будут востребованы, в Лебедяни не сомневаются. Об их организации просят сами лебедянцы. В частности, жители города хотят заниматься вольной борьбой, самбо, шахматами.

«Липецкая область активно участвует в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой мы благоустраиваем наши муниципалитеты, строим соцобъекты и жильё для врачей учителей, аграриев. В Лебедяни по КРСТ мы реконструируем школу №3 – один корпус уже открыли, второй строим. Теперь ещё улучшатся и условия для занятий спортом. Отличный пример именно комплексного развития», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.