В Липецком государственном техническом университете накануне подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между университетом, липецкими школами, управлением образования и науки региона и департаментом образования Липецка. «В рамках сетевого взаимодействия школьники смогут получать дополнительные знания по основным направлениям технических наук. Это соответствует приоритетным векторам развития российского образования на ближайшие годы», – отмечает начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева.

22 школы, подписавшие соглашение, войдут в университетский образовательный комплекс. Главными направлениями взаимодействия станут развитие профессиональной ориентации школьников, совместная разработка интегрированных учебных планов, совершенствование исследовательской работы. «Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

С лицеем №3 ЛГТУ сотрудничает уже более 10 лет. Директор лицея Светлана Тюнина рассказала, что многие выпускники профильных классов поступают в технические вузы Липецка, Воронежа, Москвы. Новым этапом совместной деятельности станет учебно-методическое сопровождение работы учителя, научное руководство проектами выпускников, расширение знаний школьников о вузе и направлениях обучения.

С 2010 года на базе школ университетского комплекса проходят занятия в профориентационных классах и центрах детского научно-технического творчества (ЦДНТТ). Кроме городских школ в кластер входят 18 образовательных учреждений из районов Липецкой области, сообщает управление образования и науки региона со ссылкой ЛГТУ.