Председатель Общественной палаты Липецкой области Елена Гончарова и руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Андрей Поляков подписали соглашение о сотрудничестве. «Общественная палата Липецкой области – это активные и неравнодушные к чужой беде люди, – подчеркнула Елена Гончарова. – Среди нас есть врачи, бизнесмены, политики, представители научных и творческих профессий. Все вместе мы – сила, обладающая большими возможностями. И сейчас очень важная наша задача – помощь нашим демобилизованным ребятам и их семьям, а также близким погибших воинов».

Задача фонда «Защитники Отечества», филиалы которого открылись по поручению Президента РФ во всех регионах страны – персональное социальное сопровождение демобилизованных участников специальной военной операции и семей погибших бойцов по вопросам получения всех полагающихся мер поддержки, в том числе медицинской, социальной, юридической.

Главными направлениями сотрудничества Общественной палаты Липецкой области и регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» будут организация патриотических встреч молодежи с ветеранами специальной военной операции, а также вовлечение общественников в решение вопросов по адресной помощи семьям ветеранов с травмами и погибших участников СВО. Кроме того, предлагается льготное обучение водителей на категории B, C, D, E в Липецком отделении ДОСААФ. Также планируется содействие в профессиональной переподготовке на базе Липецкого филиала РАНХиГС при Президенте РФ для желающих освоить новые направления работы.

«Липецкая область стремится еще эффективнее помогать нашим защитникам и их близким, – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов. – За короткий период времени удалось проделать масштабную работу. Создан современный центр помощи ветеранам СВО. Мы применили все лучшие липецкие практики, которые неоднократно отмечались на федеральном уровне».