Соглашение об установлении побратимских отношений подписано между администрацией Задонского района Липецкой области и Жабинковского района Брестской области Республики Беларусь. Подписи под документом поставили глава администрации Задонского района Алексей Щедров и председатель Жабинковского районного исполнительного комитета Вадим Кравчук. Алексей Щедров отметил, что администрация района придаёт большое значение установлению и развитию взаимовыгодных отношений с Республикой Беларусь в сфере экономики, спорта и культуры.

«Соглашение предполагает сотрудничество между нашими районами в самых разных сферах. У нас запланирована обширная программа. Коллеги посмотрят социальные и экономические объекты Задонского района. Посетят сахарный завод. В следующем году мы отправимся в Жабинковский район Брестской области с ответным визитом и подпишем ряд соглашений в части культуры и образования», – сказал Алексей Щедров.

«Подписание соглашения об установлении побратимских связей с Задонским районом – знаковое событие для нас. Наши муниципалитеты похожи и нам есть чему друг у друга поучиться. Мы уже запланировали совместный образовательный проект Жабинковского лицея и Задонской гимназии. Нашли точки соприкосновения в спортивной сфере. В ближайшее время проведём совместные соревнования по боксу», – отметил комитета Вадим Кравчук.

Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере туризма. Установление побратимства между Задонским и Жабинковским районами укрепит имеющиеся торгово-экономические связи между Липецкой областью и Республикой Беларусь.

Она является ведущим партнером региона в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте Липецкой области со странами СНГ за девять месяцев 2021 года составила 47%, а ее доля в общем внешнеторговом обороте области – почти 5%. Внешнеторговый оборот Липецкой области с Беларусью за девять месяцев 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 200 млн $. Беларусь входит в пятерку крупнейших партнеров региона. В этом году был также подписан «План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь на 2021-2023 годы».