Соглашение о сотрудничестве между управлением цифрового развития Липецкой области и министерством цифрового развития и информационных технологий Рязанской области подписано накануне в рамках первой Национальной премии «Умный город». Взаимодействие между регионами началось в декабре 2022 года по итогам проведения стратегической сессии «Цифровая прокачка» (проект АНО «Цифровая экономика») в Рязанской области.

«Липецкая область всегда открыта для сотрудничества в сфере цифровых технологий. Подписание соглашения по «Умному городу» с Рязанской областью обеспечивает синергетический эффект проектов двух регионов при реализации «города будущего», – прокомментировала заместитель начальника управления цифрового развития Липецкой области Надежда Калинина.

«Декабрьская прокачка в Рязанской области стала для нас стартом и серьезным бустом к взаимодействию с другими регионами по направлениям, которые требуют четкого и понятного продвижения. Липецкая область, показавшая свой пример, мотивировала нас активно заняться вопросом видеоаналитики. Сегодня нам удалось изучить множество моментов, и уже в рамках общей концепции Рязанской области опыт Липецкой также найдет отражение. Безусловно, чтобы не допустить концептуальных ошибок было подписано соглашение. Надеемся, что коллеги помогут нам в развитии направления», – отметил министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов.

Целями соглашения является обмен опытом по внедрению лучших практик проекта «Умный город». Регионы будут обмениваться информацией и разрабатывать предложения по таким направлениям, как «городское управление», «умное ЖКХ», инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы экологической и общественной безопасности, видеонаблюдения, инфраструктура сетей и связи, туризм и сервис, «Безопасный город». Кроме того, регионы планируют оказывать друг другу консультационную поддержку и организовывать взаимный обмен опытом в рамках своих компетенций.

«Наша команда всего за пару лет сумела сделать Липецкую область одним из лидеров цифровой трансформации среди российских регионов, – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов. – Это не просто красивые слова и рейтинги. Мы запустили несколько проектов, которые позволили сделать жизнь липчан удобней и безопасней, а процесс оказания государственных услуг быстрее».