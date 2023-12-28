Соглашение об установлении предельной отпускной цены заключено между управлением сельского хозяйства Липецкой области и сельскохозяйственным перерабатывающим снабженческо-сбытовым потребительским кооперативом «Экоптица». Это сделано в целях стабилизации цен на куриное пищевое яйцо. В договорах поставки куриного яйца, которые предприятие заключает с торговыми сетями, до конца действия соглашения устанавливается предельная отпускная цена. Это направлено на обеспечение населения отдельными видами социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а именно куриным яйцом по экономически обоснованным ценам.

СПССПК «Экоптица» является основным производителем и поставщиком пищевого куриного яйца в Липецкой области. Две его площадки расположены в Липецком и Грязинском районах. На предприятии получают 1,3 млн яиц в день. По итогам 2023 года компания планирует произвести 510 млн штук пищевого яйца. Чтобы обеспечить население региона пищевым яйцом, необходимо порядка 290 млн яиц в год.

«Липецкая область является одним из главных поставщиков многих наименований пищевых продуктов. Справедливо жители региона хотят, чтобы эти товары всегда и по доступным ценам были и у нас в магазинах. Правительство для этого предпринимает все возможные меры, в том числе помогает фермерам без проблем реализовывать свою продукцию через торговые сети», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. Правительство РФ уделяет повышенное внимание решению этой проблемы. Для стабилизации цен из Азербайджана в Россию уже завезено три партии столового куриного яйца. Это более 1,2 млн штук. Одновременно принимаются и другие меры.