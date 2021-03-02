Руководством Федерального Агентства лесного хозяйства согласован проект сводного плана тушения лесных пожаров на территории Липецкой области на пожароопасный период 2021 года.

В плане тушения предусматривается проведение подготовительных мероприятий по охране лесов и тушению лесных пожаров на территории региона. Регламентирован порядок взаимодействия сил и средств лесопожарных формирований подведомственных управлению лесного хозяйства Липецкой области, подразделений пожарной охраны МЧС, аварийно-спасательных формирований и лесопользователей.

Сводный план тушения лесных пожаров Липецкой области разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 года № 378 «Об утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации», впоследствии будет утвержден губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.