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Согласован сводный план тушения лесных пожаров Липецкой области на 2022 года

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Руководством Федерального агентства лесного хозяйства 11 февраля 2022 года согласован проект сводного плана тушения лесных пожаров на территории Липецкой области на пожароопасный период 2022 года.

В плане тушения предусматривается проведение подготовительных мероприятий по охране лесов и тушению лесных пожаров на территории региона. Регламентирован порядок взаимодействия сил и средств лесопожарных формирований подведомственных управлению лесного хозяйства Липецкой области, подразделений пожарной охраны МЧС, аварийно-спасательных формирований и лесопользователей.

Сводный план тушения лесных пожаров Липецкой области разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 года № 378 «Об утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации», в последствии будет утвержден губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.

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