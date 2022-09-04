XIII Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» пройдёт 7-9 сентября в Ельце. Впервые этот ежегодный форум будет принимать Липецкая область.

Участники познакомятся с положительным опытом региона по комплексному сохранению исторического поселения федерального значения и участием в государственных программах сохранения малых исторических городов, а также привлечением частного бизнеса к сохранению объектов культурного наследия. Организаторами форума стали правительство Липецкой области, администрация Ельца, Российская ассоциация реставраторов при поддержке Минкультуры России. «Обширное культурное наследие – это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны сохранить для будущих поколений», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.

Делегаты форума будут обсуждать проблемы и перспективы сохранения исторического облика малых исторических городов и поселений в условиях современного города, ресурсы развития малых исторических городов и поселений. Кроме того, среди актуальных тем – совершенствование законодательного и методического обеспечения сохранения и возрождения малых исторических городов и сельских поселений России, комплексное сохранение и развитие исторической городской среды и проекты благоустройства, международный опыт сохранения малых исторических городов и сельских поселений, а также брендинг и маркетинг территорий, вовлечение общественности и бизнеса в процесс сохранения исторической среды.

Первая конференция состоялась в 2009 году в Старой Ладоге и послужила началом цикла подобных форумов, которые в последующие годы проводились в Старой Руссе, Пскове, Нижнем Новгороде (Городце), Торжке, Ярославле (Ростове Великом), Рязани (Касимове), Туле (Крапивне), Выборге, Великом Устюге, Сортавале и Гороховце. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области.