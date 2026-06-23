Десятиклассники из лагеря труда и отдыха «Горящие сердца», открытого на базе второй Добринской школы, побывали в с. Ивановка, где приняли участие в акции «Сохраним памятники архитектуры».

Краевед Добринского муниципального округа Виктор Владимирович Елисеев провел увлекательную экскурсию, рассказал об истории создания данного памятника.

После этого ребята посетили музей Боевой Славы в школе с. Дубовое, где для них сотрудники школы провели познавательную экскурсию и организовали чаепитие.

Старшеклассники и их наставники выражают огромную благодарность краеведу В.В. Елисееву за удивительную экскурсию, а также директору и сотрудникам школы с. Дубовое за оказанный им радушный прием.

В свою очередь, десятиклассники благодарят директора школы Н.С. Каширскую за предоставленную возможность посетить удивительные памятники архитектуры Добринского округа.