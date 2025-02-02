Минувший год, как и все предыдущие, не разочаровал добринских бизнесменов. О том, как сложился 2024-й год для важного сегмента экономики, рассказала заместитель главы Добринского муниципального района, председатель комитета экономики Галина Демидова.

— В условиях рыночной экономики особую актуальность приобретает развитие малого и среднего предпринимательства, являющегося источником пополнения бюджета, занятости населения и социальной стабильности. По итогам 2024 года в нашем районе насчитывалось 865 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из них 111 — юридические лица и 754 — индивидуальные предприниматели.

Численность занятых в малом бизнесе увеличилась в сравнении с 2023 годом более чем на 30 человек (104 %). Кроме того, в 2024 году зарегистрировано 1870 самозанятых граждан (не входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства). В структуре видов экономической деятельности наибольшее количество субъектов малого бизнеса занято в сфере транспортировки и хранения — 34 %, торговле — 31% и в сельском хозяйстве -12 %. Далее идут строительство, обрабатывающие производства, финансовая и страховая деятельность, предоставление прочих видов услуг.

С удовлетворением отмечу, что в истекшем году в малом бизнесе Добринского района было создано 245 новых рабочих мест. Общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 4,3 тысячи человек. Развивая малый и средний бизнес, районная администрация предоставляет финансовую, имущественную и информационно-консультационную поддержку. Так, для оказания имущественной поддержки утвержден ряд перечней муниципального имущества, предназначенного для передачи субъектам МСП. Заключено двадцать пять договоров аренды помещений с предпринимателями и самозанятыми. Консультационную поддержку получили 198 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по проекту «Бизнес-куратор» — 31 субъект МСП.

Наиболее востребованный вид поддержки — финансовый. В 2024 году на поддержку бизнеса было направлено 87,7 миллиона рублей за счет средств федерального, областного и районного бюджетов (в основном — сельское хозяйство и кооперация). В рамках взаимодействия с областным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 19 предпринимателей нашего района смогли воспользоваться льготными кредитами на общую сумму 27 миллионов рублей. В 2024 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федерального проекта «Поддержка самозанятых» была оказана государственная социальная помощь гражданам, заключившим соцконтракты на развитие собственного дела и личного подсобного хозяйства. Всего 210 социальных контрактов на сумму 67 миллионов рублей.

Еще один позитивный момент: в прошлом году в районе открылось пятнадцать новых объектов торговли и общественного питания: магазин «Автозапчасти» и кафе «Дубровка» в селе Талицкий Чамлык, магазин «Автозапчасти», торговые объекты «Озон» и «Валдберрис», магазины «Сантехника», «Хозтовары», «Фрукты и овощи», «Чижик», «Молоток», кофейня «АРТерия» в районном центре, магазин «Продукты» в Плавице, торговые объекты «Озон» в селе Хворостянка и поселке Петровский. Малый бизнес и сфера торговли активно расширяют бонусную линейку товаров, проводят различные акции, а также увеличивают скидки.

Объем инвестиций от малого бизнеса в экономику района достиг отметки 706 миллионов рублей. Среднемесячная заработная плата в малых и средних предприятиях района составила 32 тысячи рублей.

Среди наших основных задач на 2025-й год — дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, что должно укрепить аграрный потенциал района, сформировать здоровую конкурентную среду, работа по финансово-кредитной поддержке субъектов МСП совместно с правительством Липецкой области.