Сохраните школьнику осанку

Врач-ортопед Владимир Александрович Хорошилов: «Правильная осанка - залог здоровья вашего ребёнка. За ней нужно следить и дома, и в школе».

Дети вновь сели за парты, где станут проводить почти до трети от всего времени суток. Что нужно делать педагогам и родителям, чтобы помочь школьникам сохранить осанку, а значит — здоровье в целом? Об этом говорим с врачом-ортопедом Владимиром Александровичем ХОРОШИЛОВЫМ.

ТЕЛЕФОН — НА ВРЕМЯ…

По словам доктора, никто не должен сомневаться в том, что здоровье позвоночника в принципе один из ключевых аспектов развития ребенка. И особенно актуальным это становится с началом школьного периода, когда дети проводят в сидячем положении до 8 часов ежедневно. Почти половина из них имеет нарушения осанки, в школьный период у учащихся диагностируют чаще всего сколиотические деформации позвоночника, сутулость, другие заболевания опорно-двигательной системы.

— Скажите, доктор, в чём Вы видите первопричину нарушения осанки у школьников?

— На это влияют многие факторы. Один из них, помимо пребывания за партой, долгое «сидение» в телефоне, что и подтверждается потом у нас на приеме.

— Почему это так важно именно в детском возрасте?

— Детский организм растет и формируется, и та поза, в которой ребенок сидит целыми днями с телефоном, вредит не только его осанке, но и здоровью в целом.

Сейчас очень много детей приходят ко мне в кабинет, садятся тут буквой «зю» и — снова в телефоне, хоть и находятся на приеме у врача. А родители удивляются: «Почему у него такая осанка? Что делать?». Посмотрите, часто дети вроде во двор вышли пообщаться, расположились на одной скамейке, но каждый сам по себе: потупили взгляд в гаджет.

НА ЗАРЯДКУ — МАРШ!

— И как с этим бороться?

— Для начала ограничить время «нахождения» ребенка в телефоне. Конечно, они сразу начнут вами манипулировать: услышите от них, что вы плохие родители, совсем не любите их и т.д., и т.п…. Но это первый шаг!

— А какой же следующий?

Второй важный шаг — регулярно заниматься физической активностью. Подчеркиваю, именно регулярно, а не время от времени! У детей формируется организм, и им нужно развиваться физически.

Отведите чадо в бассейн, на танцы или в футбольную секцию. В общем, выбирайте то, что ему нравится. Почти в каждом дворе есть турник для подтягиваний. Ежедневно надо делать зарядку, бегать, играть в мяч, кататься на велосипеде или роликах, а зимой — на лыжах. Вариантов много. Поверьте, если начать заниматься этим с раннего возраста, ваш ребенок будет здоровее во взрослой жизни.

Ещё пример: приходят на прием 16-20-летние пациенты с проблемами осанки, болями в спине, шее и голове. Они хотят волшебную таблетку, но такой нет. Нельзя просто выпить таблетку и забыть о проблемах, продолжая «сидеть» в телефоне. Да, комплексное лечение поможет, но ненадолго.

Помните: здоровье — это результат постоянной работы над собой. Нельзя ждать быстрого эффекта от лечения, если не менять образ жизни. Движение — это не просто жизнь, это основа здоровья и профилактика многих заболеваний в будущем.

— Что должны помнить взрослые, следя за осанкой детей, да и своей в том числе?

— Правильная осанка — это не только эстетический аспект, но и залог здоровья ребенка. Её нарушения могут привести к серьезным проблемам: сбою работы внутренних органов, проблемам с дыханием и кровообращением, повышенной утомляемости, болям в спине и в целом к риску развития заболеваний опорно-двигательного аппарата. Если все-таки случилось, что вашему ребенку ставят такой диагноз, как сколиоз, ни в коем случае не отмахивайтесь от рекомендаций врача. Выполняйте их. Данное заболевание очень серьезное и может привести к неисправимым последствиям и даже к инвалидности.

НЕ ОСВОБОЖДАЙТЕ ОТ ФИЗКУЛЬТУРЫ

— Почему школьники в начале учебного года чаще жалуются на боли в ногах, спине головные боли?

— Действительно, после 1 сентября ко мне нередко обращаются с подобными жалобами. При осмотре выясняется, что у большинства подростков есть нарушения осанки и плоскостопие, но родители часто не замечают этих проблем, хотя это видно невооружённым глазом даже неспециалисту: у школьников ссутуленная спина, голова выдвинута вперёд, круглые плечи, выступающий живот, слабый мышечный каркас… А родители ко всему этому просят об облегчении на уроках физкультуры вместо того, чтобы помочь ребёнку укрепить здоровье. Это только усугубляет проблему.

— И как тут быть родителям? Что с их стороны предпринять?

— Когда ребёнок не справляется, например, с математикой, мы заставляем его решать ещё и ещё, занимаемся с ним дополнительно, нанимаем репетиторов. Но, когда ребёнок не справляется по физкультуре, вы просите облегчить занятия. Почему? Неужели вы хотите, чтобы он был слабым и не был преуспевающим, успешным, уверенным в себе человеком? Это в корне не верно. Физическое развитие формирует уверенность в себе, дисциплину и умение достигать целей.

Правильная осанка и крепкое тело помогают быть успешным не только в спорте, но и в жизни. Ну и, самое важное: родители, прежде всего, должны быть примером. Если вы сами сидите по вечерам, согнувшись, с телефоном по несколько часов, не делаете зарядки, то и не ждите, видимо, от своего чада хорошей осанки. Одним словом, покажите, родители, пример своим детям. Прямо сейчас встаньте и вместе с ребёнком отожмитесь, пусть это будет 2 раза, 5 или у кого-то 15, а может, и ни разу не получится, но вы уже начали действовать! Вы молодцы!

УЧИТЕСЬ … С КНИГОЙ НА ГОЛОВЕ

— Мы сказали, что в школе дети проводят треть жизни. Что должны делать педагоги в школе и как следить за осанкой подопечных?

— Так и есть: формирование правильной осанки — это совместная работа учителей, родителей и самих учащихся. Только комплексный подход обеспечит эффективный результат в профилактике нарушений осанки у школьников. Педагоги должны контролировать положение тела учащегося (прямая спина, плечи на одном уровне, голова не опущена) и его правильную посадку (локти на столе, колени согнуты под прямым углом, стопы на полу).

Учитель начальных классов школы №2 п. Добринка Елена Владимировна Трусова 32 года работает в школе и следит за осанкой своих учеников. В нынешнем году у неё вновь первоклашки. По словам педагога, надо к каждому подойти и поправить.

— Есть какие-то несложные упражнения, что могут выполнять учителя в школе с детьми и родители дома?

— Их несчётное множество. Самое простое — ходить с книгой на голове, сидеть с ней полезно, да и дома выполнять любые дела. Также и на уроках ввести в привычку держать учебник на голове по несколько минут. Пусть на письменных предметах это, может, неудобно, но на устных прочитать текст или слушать учителя — вполне вероятно. Тело запоминает эту позицию, и потом такое правильное положение станет для ребёнка нормой. Дома, к примеру, выполняйте классические отжимания от пола. Они отлично дополняют упражнения по коррекции осанки. Вот ещё одно: сядьте на пол, согните ноги в коленях и прижмите их к груди, голову опустите, далее перекатывайтесь на лопатки и обратно. Для расслабления позвоночника хорошо подойдет вис на турнике. Правда, лучше выполнять его после всех упражнений. Главное, не ленитесь.

Делайте всё постоянно. И получите результат. Правильное формирование осанки в школьном возрасте — это инвестиция в здоровье ребенка на всю жизнь. Уважаемые взрослые, следуя простым рекомендациям специалистов, вы можете снизить риск развития проблем с позвоночником у своих детей, значит, и в целом с его здоровьем.

— Доктор, спасибо за рекомендации.