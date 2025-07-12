Сохраняя памятник архитектуры

В селе Сафоново произошло весьма значимое событие: консервация местного православного храма — Церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Покровская церковь была возведена в середине XIX века стараниями князя Гагарина. История этого памятника культурного наследия весьма печальна. На заре советской власти храм был закрыт, позже — и вовсе заброшен. Постепенно здание приходило в запустение. С годами верхняя часть некогда величественного сооружения и вовсе разрушилась.

Но времена меняются. Настала пора, когда сами сафоновцы решили привести в порядок заброшенную и на десятки лет забытую Покровскую церковь. Инициатором в этом деле выступил местный предприниматель С.В. Попов. Ему пришлось даже тяжелую технику использовать. Ведь чтобы очистить помещение внутри — только лопат было недостаточно: одно время строение использовали как складское помещение под минеральные удобрения. Они смешались с грунтом, слежались, превратившись в монолитные горы.

Жители Сафоново и окрестных сел не один день трудились здесь. Но привели полуразрушенный храм и прилегающую к нему территорию в относительный порядок.

И со временем сюда все чаще стали заходить люди: кто-то, проходя мимо после посещения могилок близких (кладбище расположено рядом с церковью), а кто-то — принося оставшиеся «бесхозными» иконы из опустевших и заброшенных после смерти хозяев домов.

Постепенно наша Покровская церковь преображалась, если можно так сказать. Стараниями жителей были выровнены земляные полы, очищены стены от пыли и грязи. Принесенные иконы, домашние рушнички на них, полевые цветы на подоконниках в летнее время — всё это придавало храму обжитой вид. Несомненным украшением явились и сохранившиеся с момента возведения храма фрески.

И тем не менее наша церковь постепенно разрушалась: ведь отсутствовала крыша, не было окон.

Теперь, благодаря проекту Министерства культуры России по сохранению аварийных объектов культурного наследия, наша Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (здание признано памятником архитектуры) будет законсервирована. Сейчас здесь кипят работы: выстроены леса, завезены стройматериалы. Сооружается своеобразный саркофаг, который защитит наш храм от дальнейшего разрушения.

Мы очень надеемся, что придет время — и Покровская церковь будет восстановлена и, как в давние времена, разнесется по округе набат церковных колоколов.

… А иконы, принесенные в полуразрушенный храм местными жителями, были бережно собраны и перенесены в стоящую неподалеку часовню. Кстати, возведена она была год тому назад по инициативе все того же Сергея Васильевича Попова. На собственные средства он оформил заказ на изготовление сооружения, а готовили территорию под часовню, асфальтировали площадку, проводили установку всем миром, как говорится. Не обошлось без помощи руководителей районной и местной власти А.Н. Пасынкова и Н.В. Чижова.

Губернатор региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что Липецкая область, ее культура, природа, архитектура, духовное наследие предков являются неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа.

«Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Автор: Нина АЛЕНИЧЕВА.