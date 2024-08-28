Офис МФЦ на Соколе переехал из здания на улице 40 лет Октября в ТЦ «Радуга» на ул. Студёновская. С начала 2024 года за получением госуслуг липчане обратились в этот офис 70 тыс. раз. Поэтому было принято решение найти новое просторное помещение.

«Мы провели опрос местных жителей и постарались подыскать здание, до которого было бы удобно добираться из разных частей микрорайона. Рядом детские сады, больница, в шаговой доступности остановка общественного транспорта и парковка. Теперь жителям и гостям города из ближайших населённых пунктов будет удобно получать услуги рядом с домом», – сообщила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

В новом офисе 10 окон приёма и выдачи документов, в которых специалисты готовы предоставить весь спектр государственных и муниципальных услуг. Сегодня их в перечне более 400. В МФЦ работают 15 сотрудников. Здесь есть удобная зона ожидания с мягкими креслами и кондиционерами, появилась фотозона для моментальной печати фотографий на документы, расширился перечень юридических услуг. Каждое окно приёма оснащено банковскими терминалами для безналичной оплаты госпошлин, а количество точек для получения услуг в электронном виде, где гражданин может самостоятельно подать заявление через портал «Госуслуги», увеличилось до восьми. Центр «Мои документы» сможет обслуживать 400 заявителей в сутки.

Сейчас в УМФЦ Липецкой области 25 отделов, 127 территориально обособленные подразделений, два МФЦ для бизнеса, два территориально обособленных подразделений для бизнеса, оказывающих государственные и муниципальные услуги. УМФЦ Липецкой области стали единой «точкой входа» по большинству востребованных услуг. При этом уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, оказываемых в МФЦ, традиционно выше 98 %. В офисах открыты секторы пользовательского сопровождения, где можно подать заявление через портал госуслуг, постаматы для автоматической выдачи результатов без очередей и талонов.

«Модернизация службы МФЦ в регионе направлена, прежде всего, на упрощение предоставления услуг населению. Если липецкий опыт в результате оказывается лучшим в стране — это замечательно. Все, кто работал в этом направлении, — большие молодцы. Разумеется, мы готовы делиться своими методиками для масштабирования их в другие регионы», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализуется ряд социальных проектов: «Мои первые документы» – помогает мамам получить комплекс госуслуг ещё до выписки из медучереждения; «Бесплатная юридическая помощь» – доступные консультации по разным вопросам; «Коммунальные услуги без стресса» – позволяет подать информацию о смене собственника во все ресурсоснабжающие организации сразу. С 2022 года реализуется совместный проект – «Кобрендинг»: размещение на одной площадке с МФЦ центров занятости населения.